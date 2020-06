Hay una posible fecha para la vuelta del Regional

En el día de ayer, surgió una versión con respecto a la posible vuelta del fútbol a nivel federal. La misma es una fecha confirmada que fue dada a conocer pero aún no hay nada oficial.

En lo que respecta al Torneo Regional Federal Amateur, donde hay tres equipos catamarqueños participando, se conoció que la actividad podría volver el 13 de septiembre y culminar el 15 de diciembre.

Son más de 100 equipos que clasificaron a la segunda fase del torneo que se suspendió por la pandemia. Ya se determinó que el torneo que se venía jugando quedó nulo y que los que siguen en carrera disputarán un mini torneo para determinar los ascensos.

Por otro lado, si no se autoriza a volver por la pandemia, la temporada quedará nula y no habrá ascensos. Los equipos catamarqueños, San Martín, San Lorenzo de Pomán y San Lorenzo de Alem deberán confirmar si desean participar o no de lo que resta del torneo.