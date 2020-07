Heredia: Me siento mal por no poder entrenar como lo venía haciendo

El joven boxeador amateur, Agustin “La Furia” Heredia, es uno de los tantos boxeadores que se quedaron sin seguir entrenando por la pandemia. Ahora, con Catamarca en Fase 1, se complica para los púgiles poder entrenar y prepararse.

En diálogo con Ringcatamarca.com, el número 1 del ranking, habló de su situación actual: “La verdad que estoy muy mal por el tema que ya no puedo hacer lo que hacía habitualmente que era entrenarme ma?ana y tarde. Ya no hay eventos boxísticos desde que sucedió esto de la cuarentena. Ya no puedo entrenarme como lo hacía antes por el tema que no se puede salir a la calle”.

Siguió: “Antes de que esto pasará estaba por hacer una pelea revancha con Agustín "La Furia" Bazán. Me presentaba bien físicamente y mentalmente estaba bien preparado. Tenía toda la fe que iba a ganar pero lo arruinó todo esto de la cuarentena”.

Sobre que había retomado su preparación: “Estuvimos parados casi tres meses pero retomamos y estamos en plena forma y espero seguir estando mejor, ya que no estoy bajo la supervisión de mi profe “Piji” Tapa. Sigo bien ya que toda la enseñanza me quedó en la cabeza pero no es lo mismo hacerlo sólo y sin. Te hace falta cosas pero otra vez repito que para mí es muy feo todo esto, espero que termine pronto para poder seguir evolucionando y agarrar más experiencia y llegar a ser profesional”.

Está primero en el ranking: “Es una emoción grande estar ahí primero y me hace pensar que todo mi sacrificio no fue en vano y la verdad le doy la gracias a mi papá, a mi profesor Tapia por estar siempre conmigo. El profe siempre quiso que siga evolucionando y seguir con esta disciplina tan linda que es el boxeo”.

Su idea a futuro: “Mi idea es seguir sumando peleas, más experiencia y entrenando duro para poder llegar a ser profesional, quiere llegar al máximo nivel. Mi sueño es poder salir campeón en mi categoría y poder vivir del boxeo”.

Habló un poco más de su entrenador: “Me siento como un campeón teniendo al maestro que formó muchos campeones que es unos de los mejores técnicos de Catamarca. La verdad que estoy muy orgulloso de mi mismo por tener a alguien tan experimentado en mi esquina, quisiera que sigamos metiéndole para delante. Le debo mucho al profe Tapia ya que él me enseña todo lo que está bien, me enseña cosas muy importantes para mí y que pone todas las ganas para que yo sea perfecto”.