¡Histórico! Nelson Crispín ganó para Colombia el primer oro en natación en los Paralímpicos

El nadador paralímpico colombiano Nelson Crispín ganó en la categoría masculina S6 doscientos metros combinado en el Centro Acuático de Tokio.

Crispín se coronó como rey en su disciplina con un tiempo de dos minutos, treinta y ocho segundos y doce milésimas de segundo, lo que le permitió obtener su cuarta presea y un récord mundial.

El inventario del colombiano cuenta con tres medallas de plata en Río 2016, lo que lo hace uno de los deportistas paralímpicos más importantes del mundo y uno de los más galardonados del país en su historia deportiva.

Desde Corea, el presidente Iván Duque felicitó al nadador, ejemplo de persistencia y superación en su categoría:

Colombia se llena de orgullo con el triunfo de Nelson Crispín en los Juegos Paralímpicos. Medalla de oro y récord mundial en natación 200 metros combinado en la categoría S6. Una victoria histórica conseguida con disciplina y esfuerzo. ¡Felicitaciones campeón! Tokio 2020



Nelson Crispín nació en 1992 en Floridablanca, Santander. Su iniciación en el deporte fue gracias al buen obrar del profesor William David Jiménez, quien, consciente de su discapacidad, le enseñó a dominar las técnicas de nado.

Así lo relató Crispín en la página web del Comité Olímpico Colombiano:

Yo no sabía nadar, empecé a perderle el miedo al agua y con todas las técnicas que me enseñó el profesor, empecé a perfeccionar todos los estilos y a concentrarme más en la parte del entrenamiento

Desde ese momento, hasta su consagración en Tokio 2020, su trayectoria incluye: los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara con un oro y dos bronces; el Campeonato Mundial de Montreal en el 2013; una participación destacada en los Juegos Parasuramericanos de Santiago 2014.

Tokyo 2020 Paralympic Games - Swimming - Men's 200m Individual Medley - SM6 Final ? Tokyo Aquatics Centre, Tokyo, Japan - August 26, 2021. Nelson Crispin Corzo of Colombia celebrates after winning gold with Andrei Granichka of the Russian Paralympic Committee REUTERS/Marko Djurica

Dio el salto al circuito paralímpico en Río 2016, en donde ganó tres medallas de plata en las modalidades 100 m pecho y 100 m libres, y finalmente, los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, en los que logró cinco preseas doradas, una de plata y una de bronce.





La participación colombiana en las justas es ambiciosa. De acuerdo con el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, la intención de la delegación nacional es superar el umbral de medallas conseguidos en Río de Janeiro, teniendo en cuenta que creció notablemente la cantidad de participantes: “La proyección de resultados va a ser la esperada? 16 de bronce, 4 de plata y 8 de oro”, es decir, 28 preseas en el global; además, tampoco descartó que se puedan alcanzar 45 diplomas olímpicos.

Estos pronósticos, según explicó, se construyó teniendo en cuenta la posición actual que tienen los diferentes deportistas en los escalafones internacionales de sus respectivas disciplinas, y sumándole la condición física y mental con la que arriban a la capital japonesa. El evento se desarrollará hasta el próximo domingo 5 de septiembre.