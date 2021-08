Homenaje a Julio Bayón: "Este reconocimiento es más para mi familia, ellos me mandaron todo"

El evento se llevará a cabo el 28 de agosto en el estadio Provincial Bicentenario y es organizado por la Liga Catamarqueña y Chacarera.

En la presentación de hoy estuvieron presentes el homenajeado Julio Bayón, la Secretaria de Deportes, Sylvia Jiménez, el ministro de Desarrollo Social y Deporte, Maximiliano Rivera, el presidente de la Liga Catamarqueña, José Zurita y el presidente de la Liga Chacarera, Lucas Cisternas.

El que primero tomó la palabra fue Zurita que manifestó: "Es un reconocimiento a un jugador que salió campeón Mundial Sub 20 con Argentina en el 95 y engrandeció el fútbol catamarqueño. El es muy querido en cada club donde jugó y más que merecido este homenaje que decidimos hacerle junto a la Liga Chacarera a través de su Presidente Lucas Cisternas".

Luego, tomó la palabra Cisternas y dijo: "Julio además de haber sido un gran jugador es un amigo y por eso coincidimos con Zurita en hacer este homenaje. También es para aprovechar y contarles a la nueva generación quién es Julio Bayón y lo que significa para el deporte catamarqueño".

También, habló el ministro Rivera y dijo: "Es gratificante ver que la dirigencia del fútbol está organizando este homenaje para un grande como Bayón. Nosotros como autoridades acompañamos pero ellos son los artífices de todo esto. Para nosotros es un orgullo muy grande que Julio sea catamarqueño y este reconocimiento es más que merecido y desde nuestto lugar vamos a acompañar".

La doctora Jiménez, manifestó: "Estoy contenta por acompañar esta iniciativa. Es gratificante ver que Julio está volcando toda su experiencia en un club como en Villa Cubas. El siempre va a tener el apoyo de la Secretaría, Ministerio".

Bayón, dijo: "No me lo esperaba a esto. Yo ahora estoy en otro rol en mi vida como colaborador de un amigo en Villa Cubas. Decidí retirarme y me sorprendió este reconocimiento. Este es un homenaje para mi familia porque ellos fueron los que sufrieron, yo disfruté lo que hice pero ellos me bancaron siempre".

Se vienen importantes sorpresas para el partido despedida de Bayón donde se adelantó que no habrá presencia de público pero si que será transmitido en vivo por los medios que quieran concurrir.