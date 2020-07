Hoy juega el Barcelona ante Valladolid: hora, TV y formaciones

Barcelona, con el astro rosarino Lionel Messi, visitará al Valladolid en el partido saliente de los tres que propone hoy la fecha 36 de la Liga de España, con la misión de quedarse con una victoria que le permita descontar la ventaja de cuatro puntos que le lleva el Real Madrid, líder a sólo tres jornadas del final.



El encuentro se jugará a partir de las 14.30 (hora de la Argentina) en el Estadio Municipal José Zorrilla, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus, y será televisado por la señal ESPN 2.



El equipo catalán tiene 76 puntos, cuatro menos que el Madrid, y sabe que no puede permitirse otro paso en falso, por esa razón apostará al talento de Messi y la capacidad goleadora del uruguayo Luis Suárez y el francés Antoine Griezmann para salir airoso ante el Valladolid (39), que aún no aseguró del todo su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.



Otro partido atractivo será el que jugará el Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone y con su compatriota Angel Correa como posible titular, como local del Betis, que contará con el también argentino Guido Rodríguez.



El "Atleti" será local a partir de las 17 en el estado Wanda Metropolitano, a puertas cerradas para el público para mitigar los efectos de la pandemia y televisado por ESPN.



El equipo "Colchonero" tiene 77 puntos y una racha favorable de 13 fechas sin perder, además de haberse clasificado en marzo pasado para los cuartos de final de la Champions League, luego de eliminar al campeón vigente Liverpool, es decir que atraviesa un gran momento y está ubicado en un escenario ideal, el que pretendía el "Cholo" Simeone cuando comenzó la temporada.



El Atlético no tendrá ante el Betis al portugués Joao Félix, por lesión, mientras que se recuperó de una molestia el uruguayo José María Giménez y se estima que será titular.



El Betis, con apenas 41 puntos, reanudó la Liga en junio pasado con una derrota en el clásico andaluz con el Sevilla y completó una serie de cuatro reveses, dos empates y apenas dos triunfos, eso le costó el despido al DT Rubí y su reemplazo por Alexis Trujillo, quien logró una victoria en la fecha pasada sobre Osasuna, aunque el proyecto del club es otro y por esa razón en el próximo torneo asumirá el chileno Manuel Pellegrini.

Probables formaciones:

Valladolid: Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín Fernández, Nacho Martínez; Fede San Emeterio, Kike Pérez; Víctor García, Pablo Hervías, Waldo Rubio; Enes Unal.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Alba; Vidal, Busquets, Riqui Puig; Messi, Luis Suárez y Griezmann.?



La programación completa de la fecha en España es la siguiente:



. Hoy:



. A las 12: Osasuna-Celta de Vigo.



. A las 14.30: Valladolid-Barcelona.



. A las 17: Atlético de Madrid-Betis.



. Mañana:



. A las 9: Espanyol-Eibar.



. A las 12: Levante-Athletic de Bilbao.



. A las 14.30: Leganés-Valencia.



. A las 17: Sevilla-Mallorca.



. Lunes:



. A las 14.30: Alavés-Getafe y Villarreal-Real Sociedad.



. A las 17: Granada-Real Madrid.