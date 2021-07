Huracán y Colón igualaron en el Ducó

En la tarde de este martes, en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibió la visita del último campeón Colón, por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional. El encuentro comenzó de forma dinámica pero se fue diluyendo y terminó empatado en uno.

El equipo santafesino se puso rápido en ventaja tras un buen pase de Farías entre líneas, el arquero Marcos Díaz salió a cortar en el área chica pero lo hizo mal, la pelota se le escapó y el colombiano Marcelo Morelos la empujó al gol, a los tres minutos.

Los locales fueron creciendo en el juego y teniendo la pelota en su poder creciendo y animandose. En el final, el árbitro Hernán Mastrangelo cobró un dudoso penal en el área de Colón. Eso no le importó a Jonathan Candia que concretó el gol, a los 45 minutos.

En el segundo tiempo, el juego no fue el mismo, la intensidad bajó y no hubo muchas situaciones de gol, solo aproximaciones que no prosperaron. Así el tiempo se fue diluyendo y se terminó de consumar el empate que más le sirve al local.

En la próxima fecha, Huracán visitará a River en el Monumental en busca de seguir en los puestos de arriba. En tanto que Colón que venía de caer por goleada ante Lanús, será local en la cuarta fecha frente a Godoy Cruz de Mendoza.