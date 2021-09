Hurones se quedó con una gran victoria en su visita a Catamarca RC

En la cancha principal de Catamarca RC "Diego Nogues" se jugó el encuentro que abrió el torneo Anual de la Unión Andina de Rugby, "Ramón Toto Soria" , Zona Catamarca. El equipo de Catamarca RC recibió a Los Hurones RC.

Fue un partidazo donde el equipo chacarero terminó quedándose con el triunfo por 12 a 8 en su visita al equipo del barrio Parque América.

En la primera mitad, costó un poco para que se abra el marcador hasta que llegó el try de Federico Vega que puso en ventaja al equipo de Hurones. El equipo local no se quedó y empató el partido con el try de Valentino Mezzavilla y luego el intento de conversión de Facundo Visñovesky no tuvo éxito.

Así, se fueron al descando empatando 5 a 5.

En la segunda mitad, Catamarca RC se puso e ventaja por 8 a 5 con un penal ejecutado por Santiago Chazarreta y creció la ilusión del equipo local.

En el final, Hurones adelantó sus líneas y presionó en campo contrario hasta que llegó el try de Damián Zar que puso otra vez en ventaja al "Negro" chacarero por 10 a 8 y luego llegó la conversión de José Carrasco para decretar el 12 a 8 final.

Así, Hurones comenzó el torneo con el pie derecho y en la próxima fecha recibirá a Los Teros RC.