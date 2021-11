Hurones RC es el campeón de la Unión Andina

El pasado sábado, se jugó la gran final del Torneo de la Unión Andina en la provincia de La Rioja. El representante de Catamarca, Los Hurones RC, le ganó al local Social para gritar campeón.

El equipo chacarero terminó ganando por 40 a 17 para ahora medirse con el subcampeón de la Unión Cordobesa.

El encuentro fue muy trabado y con poca fluidez de juego. El «negro» defendió bien y logró sacar ventajas del maul, que terminó siendo una de las claves para aumentar el score.

Con la presión característica de una final, las acciones se desarrollaron lejos de los in goals durante la primera mitad de la etapa inicial. Hurones tuvo efectividad entre los palos, con Ivo Sánchez López que abrió el marcador con un penal a los 14 minutos.

La mínima ventaja, le permitió a los del Barrio Los Olivares, jugar con más inteligencia, ya que no permitió que el local desplegara sus líneas y capitalizó bien las chances que generó con el juego de forwards, estirando la brecha con los tries de Gonzalo Martínez y de Nicolás Ávila, que le permitieron irse al descanso con el resultado favorable por 15 a 0.

En el complemento, los riojanos buscaron ejercer el predominio de las acciones a partir de la posesión de la guinda, pero cometieron errores en la definición y tuvieron que luchar con una sólida tarea defensiva de Hurones, que no permitió filtraciones.

El local descontó con try de Santiago Aguirre e intentó aprovechar el envión anímico, pero Hurones nunca dejó que terminara de remontar el duelo.

Llegó un drop de Marcio Pereyra y el try de Ávila (a partir del maul), que le permitieron al visitante mantener la brecha de 18 puntos (7-25). Y después, cuando Social tuvo su segunda oportunidad de ponerse en juego, a partir del try de Sebastián Moreno, que capitalizó una falla en la salida de Hurones, más la conversión un penal de Agustín Juárez, la visita volvió a pegar con un penal de Ivo Sánchez López, más los tries de Walter Barros y de Luis Ibáñez en los últimos diez minutos de juego, que sentenciaron la historia y le dieron el merecido triunfo a los chacareros por 40 a 17.