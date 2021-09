Ibáñez aún no arregló su continuidad en Defe de Esquiú

El arquero, Aldo Ibáñez, aún no tiene confirmada su continuidad en Defensores de Esquiú de cara al inicio del certamen de la Liga Chacarera donde faltan solo días. Sigue a la espera de poder arreglar con la dirigencia o no.

El arquero del ascenso de Defensores habló con nosotros y nos contó su situación: "Estamos esperando. La Comisión había quedado en hablarme para ver si podía continuar este año en Defensores. Vamos a esperar un poco más".

Su idea es seguir en "El Sagrado": "Yo estaba pensando en esforzarme un poco más para llegar bien este año pero ya no depende de mí sino de la Comisión y el cuerpo técnico".

Luego, contó que habló con el técnico Marcelo Mendoza en lo que fue hace unos mese cuando volvieron a entrenar antes de entrar en pandemia y ahora que retomaron no pudo hablar con el entrenador.

La intención de seguir atajando: "Uno ahora ya se tiene que preparar de la cabeza más que todo. Hay que hacer un esfuerzo muy grande porque ahora por mi trabajo en la fábrica salimos más tarde y cuando uno sale ya termina el entrenamiento y uno tiene que entrenarse solo pero no es lo mismo".

Sobre algún otro club que se haya interesado en él: "Aún no hay nada concreto, solo palabras, el trma mío con la fábrica no me deja entrenar bien y por eso se complica".