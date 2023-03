Ibarra pidió paciencia a los seguidores de Boca, tras la derrota ante Instituto: "Es momento de hacer autocrítica"

Boca volvió a perder en la Liga profesional y Hugo Ibarra es cada vez más cuestionado. Tras la derrota ante Instituto de Córdoba por 3-2 en la Bombonera, el entrenador del Xeneize reconoció que su equipo no atraviesa un buen momento, aunque también dejó en claro que no quedó conforme con el arbitraje de Jorge Baliño.

"No estuvimos a la altura. Fuimos muy imprecisos, nos costó un poco, cuando nos estábamos acomodando nos hicieron un gol", dijo el Negro en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante la Gloria.

Ante las críticas, el DT reconoció que deben hacer autocrítica "puertas adentro" y les hizo un pedido especial a los hinchas: "Seguiremos trabajando, dejaremos todo por el club, las cosas no salen como uno quiere, pedimos paciencia". Para Ibarra, además, Boca debe mejorar "como grupo".

En la conferencia no faltaron las críticas hacia el arbitraje que, desde su visión, perjudicó al Xeneize: "El primero fue gol (de Benedetto, anulado por offside previo de Payerno), y el penal (a Merentiel sobre el final), fue penal. Lamento que no lo puedan decir ustedes, que no puedan preguntar una situación así".

Y, finalmente, se refirió al problema de salud que sufrió en la semana por el cual debió pasar una noche internado: "Tuve dolor de cabeza, me automediqué, cosa que no corresponde, y tuve un pico de presión. No recomiendo a la gente que hagan lo que yo hice. Estoy bien. Vayan al médico". Boca perdió 3-2 ante Instituto de local. (Foto: Fotobaires)

Boca Juniors perdió 3-2 ante Instituto de Córdoba y crece el desconcierto entre los dirigidos por Hugo Ibarra, que sumaron un punto de los últimos nueve en la Liga Profesional.

La Gloria siempre fue en ventaja: Joaquín Varela, Adrián Martínez y Santiago Rodríguez hicieron los goles del triunfo. Los descuentos transitorios del Xeneize los anotaron Martín Payero con un tiro libre espectacular y Miguel Merentiel.

Boca mantiene su línea de 11 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Instituto suma 13 y se acercó al líder del torneo que es San Lorenzo, con 16.