Incertidumbre en el PSG: El enigmático mensaje del presidente sobre el futuro de Messi

El París Saint Germain empató 1-1 con Racing de Estrasburgo en condición de visitante y, de esta manera, obtuvo el punto que le hacía falta para quedarse con el campeonato de la Ligue 1, a falta de una fecha. El gol para el equipo parisino lo marcó Lionel Messi y ahora todos los cañones apuntan en la definición de su futuro.

A falta de poco más de un mes para que el contrato de la Pulga llegue a su fin en el conjunto francés, Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, nunca le presentó una oferta de renovación a Leo y la decisión del capitán de la Selección argentina sería cambiar de rumbo.

Sin embargo, el objetivo de los directivos del conjunto de la capital es evitar que se marche a Arabia Saudita, la competencia de Qatar. Y, para ello, el propietario del PSG dejó en evidencia que la idea en un principio era prolongar el vínculo de máximo ganador del Balón de Oro. El presidente Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos durante el entrenamiento del equipo parisino. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)Por: REUTERS

Qué dijo el presidente del PSG sobre el futuro de Lionel Messi

El presidente del PSG, Al-Khelaïfi fue consultado por el medio español Marca Sports Weekend, sobre la continuidad de Lionel Messi y Klylian Mbappé, quienes podrían irse en el próximo mercado de pases, comentó: “Estamos trabajando para que continúen. Vamos a analizar lo que estamos haciendo y asegurarnos de que podamos continuar con ellos. Queremos hacer las cosas como corresponde. No vamos a cometer errores”, concluyó.

El presidente del PSG tuvo un insólito gesto cuando le preguntaron por Lionel Messi

Al-Khelaïfi que estuvo presente este hace algunos meses en Lisboa, fue cuestionado sobre el futuro del rosarino por los periodistas, en particular los que trabajan para el programa El Chiringuito. Y, el presidente del equipo francés no tuvo reparos y al escuchar las consultas, se tocó la oreja izquierda con su mano y no dijo una sola palabra. Se quedó completamente en silencio, una escena que generó incertidumbre en los cronistas que lo persiguieron.

El gesto que tuvo el presidente del PSG tiene varias interpretaciones. El tocarse la oreja repetidamente puede significar que la persona se encuentra insegura en la conversación. Pero también en otras oportunidades esta reacción representa el deseo de bloquear o no escuchar las palabras.

El periodista español que dijo que Lionel Messi se quedará en el PSG

El periodista español François Gallardo publicó en sus redes sociales que Lionel Messi recibió una megaoferta de renovación del PSG para que firme por dos temporadas a cambio de 100 millones de euros por cada una de ellas. “El objetivo es evitar que se marche a Arabia Saudí, la competencia de Qatar”, escribió. Y, luego agregó: “NO irá al Barcelona, es IMPOSIBLE”, sentenció el cronista que trabaja para varios medios de España. Un periodista español informó la oferta que le hizo el PSG a Messi. (Foto: Captura Twitter)

Cuándo termina el contrato de Lionel Messi en el PSG

El contrato de Lionel Messi con el PSG finaliza el próximo 30 de junio.