Incidentes en Gimnasia-Boca Juniors: Un camarógrafo terminó herido con balas de goma

Una noche de terror vivieron los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata por los incidentes en las afueras del estadio Juan Carmelo Zerillo, donde la policía se enfrentó con simpatizantes que querían ingresar al partido con Boca Juniors.

La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma y el partido terminó siendo suspendido al no haber garantías de seguridad: apenas se disputaron 9 minutos luego de que la nube de gases lacrimógenos ganara las tribunas y el campo de juego. En las afueras de la cancha, un camarógrafo del canal TyC Sports, Fernando Rivero, resultó herido y recibió tres balazos de goma. Las tres heridas en el cuerpo del trabajador

Rivero se encontraba realizando la cobertura de los hechos y al grabar los incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía recibió la agresión de las fuerzas públicas.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató el trabajador de prensa. “No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, continuó.

Otro de los periodistas de la señal que se encontraba en las inmediaciones de la cancha, Matías Pelliccioni, relató lo sucedido y cómo debió abandonar el reducto con sus colegas en un auto y ayudó a sacar a algunas familias que sufrían los efectos de los gases.

El partido, que cerraba la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, fue suspendido por el árbitro Hernán Mastrángelo por considerar que no había garantías de seguridad suficientes para continuar con el normal desarrollo del mismo.