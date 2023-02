Independiente emitió un duro comunicado luego de apartar a Sergio Barreto

Independiente no quiere ser rehén ni de los jugadores ni de los representantes. A la decisión de colgar a Sergio Barreto luego de no renovar su vínculo por no llegar a un acuerdo económico, el club sumó un duro comunicado para hacer saber qué hará con los jugadores que deben firmar la extensión de sus contratos en 2023.

El defensor no será tenido en cuenta para el partido con Vélez por la fecha 3 de la Liga Profesional 2023 que se jugará este sábado a las 21:30 en el estadio Amalfitani pese a la importancia de su figura y la decisión ya le fue comunicada.

En tanto, el representante del jugador, Adrián Palma, se comunicó con integrantes la Comisión Directiva al enterarse de la decisión y desde el club fueron claros. Jugador que no renueva, no juega.

El jugador formoseño tiene contrato con el Rojo hasta diciembre de 2023, pero no quiere firmar su extensión porque la propuesta económica que le hizo el club fue rechazada por su representante. Así, se va a seguir entrenando con el plantel de Primera División, pero no volverá a formar parte del equipo hasta que no se defina su futuro.

El duro comunicado de Independiente

“La comisión Directiva del Club Atlético Independiente ha tomado la decisión de fijar un plazo límite de negociaciones con aquellos futbolistas que tengan que renovar su vínculo con la institución durante el corriente año.

Aquellos jugadores con los que no se pueda arribar a un acuerdo beneficioso para ambas partes que deriven en la extensión del vínculo contractual que lo une a la institución, no serán tenidos en cuenta para integrar la formación del primer equipo.

Consideramos que esta medida es necesaria para resguardar el patrimonio del club y seguiremos trabajando para que Independiente vuelva a ser una entidad seria y confiable".

Fabián Doman se puso firme ante el interés de Boca por Barreto

Sergio Barreto es el defensor central que quiere Boca. Sin embargo, Fabián Doman desmintió una nueva propuesta: “La última vez que hablaron con alguien de Independiente fue hace 11 días”.

En diálogo con TyC Sports, el presidente del Rojo soltó una bomba: “Lo único que hubo fue una oferta por WhatsApp”. Además, se mostró molesto por el contacto directo con el futbolista: “Hay que hablar con los dirigentes, no con el jugador”.

“Si ambas partes están de acuerdos, se hará. Si no, no”, sentenció Doman. Boca ofreció 1.900.000 dólares por el 50% del pase, más las deudas que arrastra el Rojo por Juan Sánchez Miño y Pablo Pérez, que se estiman en más de medio millón de dólares. Fabían Doman denunció que se hacen pasar por él para pedir plata / Foto Instagram

“Independiente le pidió a Boca que pague en pesos. ¿Por qué tengo que hablar en dólares?”, preguntó el flamante presidente del Rey de Copas.

Doman está firme en su postura de que paguen 800 millones de pesos por el pase: “Yo le dije a Boca que nosotros no salimos a ofrecer a Barreto al mercado. Es importante para nosotros, por lo que tiene que llegar una oferta superadora. Si está por encima del valor de mercado, se analizará”.

Por otra parte, dejó en claro cuál es la idea que tiene para gestionar la economía del club en cuanto a los refuerzos: “Alguien cree que Independiente está en remate y no es así. Lo que intentamos es comprar barato y vender caro. Quizás a otro Independiente podías ofrecerle barato y te aceptaban”.