Independiente no puedo con Atlético Tucumán y profundizó su crisis

Independiente perdió 1-0 ante el puntero Atlético Tucumán, en un partido que se disputó a puertas cerradas en el estadio de Platense.



El gol del conjunto tucumano fue conseguido por el delantero Augusto Lotti antes del primer minuto.

El tempranero gol de Lotti cambió por completo los planes del Rojo que no pudo reaccionar al golpe. El equipo dirigido por Claudio Graf intentó jugar por abajo y buscó asociar a sus mejores futbolistas, aunque casi no llevó peligro al arco rival.

El encuentro estaba programado para el sábado a las 18.00 en Avellaneda, pero sufrió una postergación por los incidentes del viernes en las adyacencias de la sede de Avenida Mitre 470 tras la Asamblea de Socios.





Debido al prolongado enfrentamiento entre manifestantes y la policía, el "Rojo" no volverá a jugar en Avellaneda ante su público, al menos hasta que se fije nueva fecha para las elecciones del club.

Esta modalidad de jugar en campo neutral y a puertas cerradas se evaluará para los siguientes partidos como local de Independiente, adelantó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio.

“Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda”, planteó.