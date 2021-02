Independiente se recuperó con una victoria ante Patronato en Paraná

Independiente alcanzó un justo éxito en la noche del domingo ante Patronato, en Paraná, en un partido discreto, por 1 a 0, válido por la segunda fecha de la zona B de la Liga Profesional de Fútbol.



El debutante zaguero izquierdo Juan Manuel Insaurralde marcó el gol de la victoria a los 26 minutos del segundo tiempo.



Desde el inicio, Independiente procuró tomar el protagonismo, en especial con las proyecciones de los laterales Gonzalo Asís, por la banda derecha, y Gastón Togni, por la opuesta.



Precisamente, el marcador izquierdo fue el primero en inquietar a Matías Ibañez con un remate violento al ingresar al área, que conjuró el arquero (2 min).



Togni volvió a la titularidad en reemplazo de Lucas Rodríguez (afectado de Covid-19) y después de 11 meses que no jugaba por la operación en la rodilla izquierda por la rotura de ligamento cruzado y de menisco (24 de marzo de 2020).



Lo que se propuso el 'rojo' al pasar de los minutos lo fue logrando y así generó varias aproximaciones peligrosas, ante la defensa del 'Patrón' que se mostraba dubitativa frente al despliegue de los conducidos por Julio Falcioni.



Los de Paraná comenzaron a presentar alguna inquietud para los de Avellaneda cuando el técnico local Iván Delfino le indicó a Gabriel Gudiño que jugara a espalda de Togni, aprovechando su adelantamiento.



Así, el volante derecho supo desequilibrar a la defensa visitante, aunque no encontró la compañía necesaria en el ataque para definir lo que pudo generar, máxime con la firmeza que presentó el stopper izquierdo Juan Manuel Insaurralde, junto al derecho Sergio Barreto.



En tanto, Domingo Blanco perdió una clara situación para poner en ventaja al 'Diablo' al definir mal ante la salida de Ibañez (30 min).



Cerca del final de la discreta primera etapa, Patronato sufrió la salida de su mejor valor, el volante Gudiño afectado por una molestia en el aductor derecho, siendo reemplazado por el delantero uruguayo Junior Arias (40 min).



Por esa modificación, Lautaro Comas pasó a jugar por el sector derecho y el ex centroatacante de Talleres, de Córdoba, y Banfield se ubicó como el único punta.



El segundo período comenzó con similares características al primero, con leve superioridad de Independiente, que contó con una ocasión ante una carga de Jonathan Menéndez.



La que desaprovechó el media punta al tomar una mala decisión cuando se apresuró a rematar desde fuera del área, en forma desviada, cuando pudo avanzar unos metros más (7 min).



Otra oportunidad desperdiciada por los 'rojos' se produjo cuando Menéndez desbordó por derecha y envió el centro pasado que conectó Insaurralde con un cabezazo desviado por sobre el travesaño (20 min).



Instantes posteriores, el defensor chaqueño se tomó revancha al recuperar la pelota cerca del área local jugando con Blanco, que apareció por derecha para devolverle el pase a Insaurralde, que definió de derecha y de sobre pique para vencer a Ibañez, ubicando el tiro al rincón bajo izquierdo del arco del 'Patrón' (26 min).



A partir de la ventaja, Independiente comenzó a prevalecer aún más en el juego y así contó con otro buena situación por una carga de Sebastián Palacios, que Ibañez evitó la segunda caída arrojándose a los pies del delantero para conjurar (35 min).



Otra vez se lució el arquero de los entrerrianos cuando supo cubrir una entrada de Silvio Romero por la izquierda, ganando en el mano a mano (39 min).



Patronato, pese a los cambios ofensivos que fue presentando, no encontró las respuestas necesarias para evitar la merecida victoria de Independiente, que pudo reponerse de la derrota con Lanús (0-1) de la primera fecha.



A la vez que los de Paraná volvieron a caer por la mínima diferencia, como le sucedió con Talleres, de Córdoba, en la fecha inicial, sabiendo que deben sumar para mejorar el escuálido promedio por los descensos del año próximo.



Por la tercera fecha, Independiente recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, en Avellaneda, el próximo sábado a las 19.20; y Patronato visitará a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, el venidero viernes a las 19.15.