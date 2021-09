Insólito: se olvidaron de Los Pumas en la foto oficial del Championship

Se viene la competencia más prestigiosa de rugby pero en los últimos días se equivocaron y feo y justo con Argentina. Es que realizaron la foto oficialdel certamen y no estuvo el capitán dr Los Pumas ya que desde la organización se olvidaron de invitarlo.

Como que después de la derrota de Los Pumas ante los australianos, Mario Ledesma, DT del equipo, en la conferencia de prensa posterior pidió una última respuesta para quejarse del destrato y, en resumen, pedir que se los respete. Entre otras frases, dijo el exhooker: "Si nosotros no estábamos no tendrían que haberlo hecho por una cuestión de respeto. Porque digamos -como le plantearon los periodistas australianos- que hubo un problema de traducción, igual no lo tendrían que haberlo hecho".

Pues bien, la Sanzaar (sigla por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina), organizadora del torneo, y Australia, la sede del certamen, publicaron este lunes una carta en la que ofrecen sus disculpas por el hecho. Con este nuevo panorama, Los Pumas cerrarán el torneo el sábado a las 4.05 argentina otra vez contra Australia.

En un principio, Australia había escrito, luego de difundida la foto oficial del torneo con Michael Hooper, Siya Kolisi y Ardie Savea, capitanes de los Wallabies, Springboks y All Blacks, que "el capitán argentino Julián Montoya no pudo estar por el organigrama de viaje de su equipo, que llegó más tarde a Townsville". En realidad, se sabía de antemano, porque Los Pumas estaban a 1.400 kilómetros del lugar. Y les habían prometido que no iba a haber foto oficial. Pero la hicieron de todos modos.

En consecuencia, la dirigencia mencionada ofreció disculpas este lunes a la delegación nacional a través de un comunicado y aseguró que se trató de un error. "Sanzaar y Australia Rugby asumen toda la responsabilidad por este error y reconocen que no debería haber ocurrido", dice en uno de los párrafos.