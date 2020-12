Insólito: PSG y Basaksehir no siguieron jugando por un insulto racista del cuarto árbitro

El encuentro estaba empatando en cero cuando el asistente del equipo turco, el exfutbolista, Pierre Webó, acusó al cuarto árbitro de haberlo insultado con intención racista. Esto, llegó a los jugadores, no solo del equipo turco sino que también del PSG y así decidieron no continuar jugando el encuentro por lo que al árbitro principal no le quedó otra que suspender el partido.

Webó, aseguró que el rumano Sebastian Col?escu le indicó al árbitro principal Ovidiu Ha?egan que debía sancionarlo diciéndole que era "el negro". A partir de ese momento, los futbolistas del conjunto turco encararon al referí y lo acusaron de racista antes de decidir, en conjunto con el plantel parisino, retirase del campo de juego.

Los primero en interceder y entender la situación por parte del equipo parisino fueron Neymar y Mbappé, que fueron la voz de mando del PSG y concordaron retirarse tras el lamentable hecho.

Una vez consumado el hecho, con la suspensión afirmada, desde el club turco postearon en sus redes sociales: "No al racismo, respeto". Además, desde la institución afirmaron que no continuarán jugando el partido ante una eventual reprogramación si es que sigue en la terna Hategan, el cuarto árbitro acusado por racismo, por lo que piden que lo saquen de la misma.

Un escándalo con mayúscula fue el que se vivió en la cancha del PSG, con algo que se sigue repitiendo en Europa (si se confirma la declaración de Webó), que son los actos de racismo.