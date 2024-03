Inter Miami goleó 5-0 a Orlando City en el clásico: Messi anotó uno de sus goles más singulares de su carrera

Lionel Messi volvió a ser protagonista para el Inter Miami en la tercera fecha de la MLS, durante la goleada 5-0 en el clásico contra Orlando City que se disputó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Más allá de que había tenido algunos destellos mágicos, la primera de riesgo real en los pies de Leo llegó pasada la media hora de juego con el marcador ya 3-0 a favor del local. Ejecutó un tiro libre que pegó en la parte externa del arco que defendió el peruano Pedro Gallese. Ya en el complemento, a los 53, recibió para definir de zurda y sacó un remate cruzado que besó el poste del Orlando City.

Tuvo revancha tres minutos más tarde en una jugada verdaderamente particular, firmando sin duda uno de los goles más llamativos de su carrera. La jugada previa de Jordi Alba se inició atrás de mitad de cancha: el lateral rompió a la defensa rival a pura velocidad, jugó con Suárez y el uruguayo le devolvió de primera. El español la picó, pero llegó justo Robin Jansson para despejarla.

Y allí apareció el protagonismo de La Pulga: la pelota rebotó en el travesaño y Messi la capturó. No se enloqueció, se tomó su tiempo y la acomodó de pecho para hacer pasar de largo con un simple toque a tres rivales. Mientras intentaba empujarla ante el arco vacío, Jansson sacudía el arco tras caer contra la red y el argentino Rodrigo Schlegel lo tironeaba de la camiseta impidiendo que el capitán de la selección argentina alcance a empujarla. Eso, sin embargo, no evitó el primer grito de Messi.

Y primer grito porque apenas seis minutos más tarde apareció con una conexión con su amigo Luis Suárez, que marcó dos goles y dio dos asistencias. Uno de esos dos pases de gol fue para que Leo cruce un cabezazo a los 62 minutos que significó el 5-0.

Hasta acá, había colaborado con 1 asistencia en el triunfo 2-0 sobre Real Salt Lake en el inicio de la MLS y anotó el gol sobre la hora para el empate 1-1 ante Los Angeles Galaxy.

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo sigue como líder absoluto en el listado de mayores goleadores en la historia del fútbol: contabiliza 877 tantos en 1208 partidos. A la espera del choque del próximo lunes contra Al Ain por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia, el portugués también tiene entre ceja y ceja el récord de más partidos disputados que ostenta Rogerio Ceni, quien está en la cima con 1.214 duelos oficiales.

De esta manera, CR7 le saca 52 goles de distancia al argentino, que disputó 151 encuentros menos. Las cifras de Leo a sus 36 años lo ponen con 825 goles y 364 asistencias en 1056 encuentros.

El rosarino, hasta acá, firmó 15 goles (7 asistencias) en 24 partidos con Inter Miami, 32 goles (34 asistencias) en 75 encuentros con PSG, 106 goles (54 asistencias) en 180 presentaciones con la selección argentina y 672 goles (269 asistencias) en los 778 duelos que disputó con Barcelona.

La dupla Ronaldo-Messi también protagoniza la contienda por el listado de mayores goleadores en el ámbito de las selecciones. A pocos días de tener una nueva fecha FIFA, el luso tiene 128 festejos en 205 partidos jugados con Portugal frente a los 106 (y 54 asistencias) de Leo en 180 apariciones con la Argentina. Entre medio, se ubica el iraní Ali Daei, quien anotó 109 goles en 149 cotejos durante su trayectoria en el combinado de su país (1993 a 2006), según datos de la IFFHS. El actual segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones afirma tener 111 goles y FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

Argentina jugará dos amistosos durante las próximas semanas: ante El Salvador (viernes 22/3) en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia y frente a Costa Rica (martes 26/3) en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles. Portugal, por su lado, jugará los duelos preparatorios ante Suecia (21/3) y Eslovenia (26/3).

Antes de llegar a esa presentación, la Pulga tendrá una agenda agitada con la franquicia de la MLS. El próximo jueves 7 de marzo iniciará su camino en los octavos de final de la Concachampions ante el Nashville SC (23hs de Argentina), el domingo 10 recibirá a Montreal por la MLS, el miércoles 13 jugará la vuelta de la llave del torneo continental y el sábado 16 visitará al DC United por el certamen norteamericano.