Javier Herrera se encuentra en Panamá para su pelea por el título Continental del CMB

El catamarqueño Javier "Jhonny" Herrera (17-4-1, 8 KO) llegó a Panamá, donde el viernes 29 combatirá por el título Continental de las Américas Superpluma (Hasta 58,967 Kg.) vacante CMB, ante el cubano Pablo "El Juez" Vicente (17-1, 15 KO), a diez asaltos, y tendrá lugar en el Centro de Covenciones vasco Núñez de Balboa, en Bella Vista.

Herrera se unió al equipo del boxeador Sebastián Horacio "La Promesa" Papeschi (17-3, 6 KO), quien también peleará en la velada denominada "Boxeo 2 Caliente" y el promotor Carlos Tello.

El catamarqueño llegó esta madrugada a Panamá para concentrarse para el importante combate que tendrá, sin dudas uno de los más importantes en este último tiempo en su carrera.

En diálogo con el medio Ringcatamarca.com, Herrera dijo: Sé que voy a enfrentar a un rival de muy buen nivel. No me asusta, eso me hace sentir que estoy a su altura y voy con mucha fe de traer la victoria para mi gente".

Y agregó: "Creo que los dos saldremos a buscar la pelea, chocaremos en el centro del ring. Él por su localía y por ser el favorito, y yo por querer robarle la noche".

Cabe recordar que el choque Herrera-Vicente, podrá verse en directo por la pantalla de Canal 9, a partir de las 22.