Joan Laporta se refirió a la salida de Leo Messi: "Pusimos la institución por encima de todo"

Ha hablado Joan Laporta. En una entrevista con los medios oficiales del FC Barcelona, el presidente culé se ha pronunciado sobre varios temas. Y uno de ellos ha sido la marcha de Leo Messi.

El presidente culé ha sido claro cuando le han preguntado por ello. “La decisión de no renovar a Messi es la más triste que he tomado y ojalá no la hubiera tenido que haberla tomado. Pero pusimos la institución por encima de todo”, comentó Laporta.

Un Laporta que habló también sobre el mercado de fichajes y las opciones que maneja el Barcelona. “Poder afrontar operaciones importantes en el mercado de verano dependerá de las decisiones que tomemos en los próximos dos meses. Si podemos ejecutar unas operaciones que hemos trabajado durante todo el año, será posible”.rt

Dentro de estas operaciones, el nombre que surge es el de Erling Haaland. Pero no ha querido pronunciarse. “No quiero hablar de nombres propios porque aumentan su valor en el mercado. Sabemos los fichajes que quiere Xavi Hernández. La ventaja es que todos los jugadores quieren jugar en el Barça”.