Joel y Zoe Menéndez participarán del Campeonato Argentino Infantil y Juvenil 2023 en San Luis

Este jueves los catamarqueños Joel (actual subcampeón Argentino Amateur Sub 16) y Zoe Menéndez (Campeona Argentina Sub 8) , acompañado por su papá Mariano partieron para el Campeonato Argentino Infantil y Juvenil 2023, que se disputará en San Luis, del 17 al 21 de Febrero, en Universidad de La Punta.

Se disputarán todas las categorías entre Sub 8 y Sub 20, absolutos y femeninos.

Reglamento del torneo:

1.1. La Federación Argentina de Ajedrez, organiza los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Promocionales 2023.

1.2. Se denominan Campeonatos Argentinos Promocionales, a los Campeonatos de las Categorías Sub 8 años, Sub 10 años, Sub 12 años, Sub 14 años, Sub 16 años, Sub 18 años y Sub 20 años, absolutos y femeninos tal como los define la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

1.3. Para poder participar, el jugador/a no deberá haber alcanzado su 9º, 11º, 13º, 15º, 17º, 19º y 21° cumpleaños, respectivamente, al 31 de Diciembre del 2023.

1.4. Podrá inscribirse todo jugador que cumpla con los requisitos de edad, represente a una Institución afiliada y sea avalado por dicha Institución.

1.5. Todas las categorías serán Finales y proclamará al Campeón/a Argentino de cada Categoría.

1.6. No será obligatorio el uso de barbijo en la sala de juego.

Los torneos se jugarán por el siguiente sistema:

8 a 10 jugadores/as Round Robin

11 a 12 Jugadores/as suizo a 6 rondas.

13 a 16 Jugadores/as Sistema Suizo a 7 Rondas

Más de 16 Jugadores Sistema Suizo a 9 Rondas

2.4 Ritmo de juego 60 más 30.