Jorge Messi, sobre el futuro de su hijo: "Es difícil que Leo se quede en el Barcelona"

El futuro de Lionel Messi comenzará a tener más claridad a partir de este miércoles con la reunión entre Jorge Messi (padre del futbolista) y Josep María Bartomeu.

El padre de Lio llegó a la madrugada argentina a la ciudad española y no dio muchas declaraciones. Sin embargo, si dejó algunos indicios de lo que podría pasar con su hijo. "Es difícil que Leo se quede en el Barcelona", llegó a decir ante las cámaras del Chiringuito, un reconocido programa de ese país.

Consultado acerca de algunos contactos con uno de los candidatos a ir por la Pulga, se limitó a decir que "del Manchester City no sé nada" y agregó que "no hablé con Pep Guardiola". El club de la Premier está interesado en sumar al argentino aunque es improbable que pueda pagar la cláusula de salida valuada en 700 millones de euros. Además, debe respetar el Fair Play financiero si no quiere recibir una nueva sanción por parte de la UEFA.

? BOMBAZO del padre de MESSI:



?? “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”.



IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D ? El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

"No hay nada todavía" volvió a decir Jorge Messi acerca de las versiones que unen al todavía jugador del Barcelona con el club inglés además de asegurar que ve "difícil" que siga en el Barcelona.

De esta manera, se espera que la reunión que mantengan entre las dos partes aclare un poco el panorama acerca de lo que podría ser uno de los movimientos de mercado más importantes de los últimos tiempos.