Jorge Sampaoli llegó al Olympique Marsella y habló sobre Bielsa: Me siento muy próximo a su ideología

Después de quedar eliminado el domingo por el Canet-en-Roussillon de la cuarta división, el Olympique de Marsella ha vuelto al trabajo a las órdenes de su nuevo entrenador argentino, Jorge Sampaoli, quien dirigió este martes una práctica en dos partes y luego habló ante la prensa.

Tras una semana de aislamiento sanitario y una primera toma de contacto el lunes, el técnico proveniente del Santos de Brasil se ha puesto manos a la obra este martes antes de enfrentarse el miércoles al Rennes en un partido atrasado de la 22ª jornada de la Ligue 1.

Dirigido en español por los asistentes del argentino, el inicio de sesión consistió en un ejercicio de tres pases, controles y desplazamientos. Las órdenes eran traducidas al francés por Patricio D'Amico, antiguo centrocampista argentino del Metz o del Châteauroux, y Pancho Abardonado, antiguo defensa del OM, que se ocupaba hasta ahora de los Sub-17 del club francés.

Ante los micrófonos, Sampaoli reiteró su admiración por Marcelo Bielsa: “Es para muchos entrenadores una referencia. Para mí lo ha sido. He seguido mucho sus equipos. Me siento muy próximo de su ideología, de su forma de jugar”.

“Pero no quiero intentar ser Bielsa o parecerme a él. Voy a intentar a mi manera modificar las cosas muy rápidamente. Creo que algunos ídolos, en algunos lugares, son imposibles de imitar”, añadió Sampaoli, recordando el paso del Loco por el conjunto francés hace ya seis años.

“Es un proyecto del presente. No me interesa que se me recuerde, quiero ayudar a enderezar una situación difícil y a devolver la alegría y la esperanza a los aficionados. Estoy totalmente dedicado a eso”, aseguró el nuevo técnico del Olympique.

Eliminado en la Copa de Francia y octavo en la Ligue 1 antes del partido del miércoles contra el Rennes, el Marsella atraviesa una temporada catastrófica, también marcada por los incidentes violentos en el centro de entrenamiento del club y el relevo del presidente Jacques-Henri Eyraud. Sampaoli llega tras la salida de André Villas-Boas, sustituido durante un mes por Nasser Larguet, el director del centro de formación del OM. Sampaoli fue elegido por Pablo Longoria, director deportivo ascendido a presidente del club.