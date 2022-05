Juan Fernando Quintero estrenó una canción en la que le rapea a Dios

Goles son amores, dirían por ahí, pero hay jugadores que buscan expandir su espectro de impacto en diferentes escenarios: ese es el caso de Juan Fernando Quintero Paniagua, uno de los mejores volantes del Colombia. Además de demostrar su talento en el fútbol, también ha sobresalido en el campo musical. Esta semana estrenó una nueva canción junto a un grupo de música urbana en Medellín, esta sería el tercer tema de impacto en la que aparece el jugador, pues en anteriores ocasiones grabó junto a Element Black.

La canción titulada “1,2,3″ fue grabada junto al grupo Los Hermanos del Rap y el tema se configura como el primer sencillo del álbum FE, del mencionado grupo musical. A pesar de que en las producciones anteriores se pudo evidenciar un ´Juanfer´ más agresivo, en esta oportunidad se pudo notar una expresión reflexiva. Quintero interpreta el coro y unos estribillos adicionales, empero, es notorio que disfruta lo que hace e impone una connotación distinta para el producto final.

En las redes sociales del 'crack' se pudo conocer esta era solo una de las canciones en las que iba a participar, pues Quintero estaría presente en el álbum completo. El Philippe y Natan El Profeta serán los acompañantes del jugador en esta aventura fuera de las canchas, además contarán con el respaldo de grandes productores tanto de video como de audio para el proyecto. The Prodigiez, Rudeboyz, De la O DLS y Tes, son los principales protagonistas tras bambalinas.

El talentoso creativo señaló en sus redes sociales:

Aparentemente este álbum se irá conociendo paulatinamente y no sería lanzado completo, además no todo es música, pues el componente visual está fundamentado con una interesante trama. El video de 1,2,3 muestra un concepto ligado a la violencia y superación y, además, destaca las realidades de la calle y los contextos a los que se ve sometida la sociedad.

El tema ha sido acogido positivamente por los internautas, que incluso se quitan los colores de la camiseta y le expresan su respeto y felicitación a Quintero, como importante protagonista.

Las producciones donde había participado 'El Nalgón' eran más urbanas, pues, aunque tenían el ritmo de preferencia del jugador, podrían caracterizarse como seculares y aún más explicitas. Guille 2.0 y Cibernauta RMX fueron las principales canciones en donde el jugador hizo presencia.

En la cancha

El volante se encuentra temporalmente excluido de la convocatoria del técnico Marcelo Gallardo, pues en las últimas semanas sufrió una lesión; aunque se esperaba lo peor por las condiciones del hecho, se concluyó que fue solamente un desgarro. Eso sí, deberá someterse a terapias y entrenamiento exclusivo para su recuperación.

Juan Fernando Quintero declaró a los medios:

“Por ahora yo estoy bien, esperemos a ver qué me dice el médico, pero estoy bien. Yo creo que algo es, porque sentí eso, pero es parte del fútbol, el dictamen médico ya me lo pasarán y veremos, no me molesta porque esto es parte del fútbol y lo importante ahora es recuperarme. Yo venía en buena forma”.