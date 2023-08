Juegos Evita Urbanos: Los representantes catamarqueños emprendieron rumbo a Tecnópolis

En la tarde de este martes, la delegación catamarqueña que consiguió la clasificación para los Juegos Evita Urbanos, ya están rumbo a la provincia de Buenos Aires. El secretario de Deportes y Recreación, Daniel Lavatelli, estuvo en la despedida.

Los chicos, junto a los respectivos profesores de las disciplinas, tuvieron una pequeña charla de despedida junto al Secretario de Deportes y a Luis Robledo, director de Deporte Social de la Secretaría y el director de Deporte Adaptado, Gonzalo Pérez. Ambos directores viajaron junto a la delegación.

La provincia de Catamarca tendrá representación en Escalada femenino y masculino Sub 15; Básquet 3x3 masculino y femenino U14 y U16; Ajedrez mixto Sub 14 y Sub 16; Freestyle masculino Sub 18.

Será la primera edición de los Juegos Evita Urbanos que se desarrollará desde el 23 al 27 de agosto en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Las disciplinas que tendrán lugar son el Ajedrez, Básquet 3x3, Escalada, BMX Freestyle, Breaking, Freestyle, Parkour y Skate.