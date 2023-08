Juegos Nacionales Evita: Catamarca ya tiene sus representantes en Mountain Bike

En el departamento Santa María, se realizó la final provincial del Mountain Bike, en la cuna de esta disciplina. La instancia se realiza con la organización de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación.

En total, son cuatro clasificados en la categoría Sub 14 y Sub 16. En el masculino Sub 14, clasificó Santino Serra Villagra e Indira Ballarini en femenino, ambos de Santa María.

En el Sub 16, Karim Jais de Belén en masculino y en el femenino, Maité Ovejero de Capital, marcando así su buen presente a nivel local y nacional.

Los chicos ya están clasificados para representar a Catamarca en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata, que tendrán lugar en el mes de octubre.