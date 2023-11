Juegos Panamericanos 2023: un bronce que vale oro y doble récord nacional para la posta de 4x100 metros

Las sensaciones no eran demasiado optimistas para el atletismo argentino en estos XIX Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, al menos en relación a las presentaciones internacionales de los últimos tiempos, que marcaban una gran recuperación. Florencia Borelli aportó todo su esfuerzo para una gran medalla (plata, la primera del historial) en el maratón femenino, durante la jornada de apertura del domingo 22, pero luego los resultados fueron más bajos, además de que las lesiones dejaron a varias esperanzas sin Juegos, como el caso de la doble campeona sudamericana Fedra Luna.

Pero este jueves, en el Estadio Nacional nuevamente colmado, fue el turno para la aparición del mediofondista Diego Lacamoire, quien estuvo en su nivel con un tiempo de 3m40s67 y ocupó el 7° lugar en los 1.500 metros, uno por delante de José Zabala (3m41s49), en una carrera dominada por los más experimentados canadienses.

Pero, fundamentalmente, el atletismo argentino pudo disfrutar con una especialidad -los relevos- que estaba largamente postergada. Y así la cuarteta masculina batió en dos oportunidades el récord nacional y alcanzó una inesperada medalla de bronce: por la juventud y calidad de sus integrantes, hay para un gran futuro allí, además de la posibilidad de un trabajo en la técnica de pases a seguir desarrollando. Y también las damas 4×100 consiguieron un histórico récord durante la clasificación aunque -lamentablemente- no pudieron participar en la final debido al fuerte golpe que sufrió la última relevista, María Victoria Woodward, al cruzar la meta.

Ya en las eliminatorias masculinas de relevos, Argentina marcó 39 segundos y 53 centésimas en su serie, escoltando a Brasil (luego campeón), que marcó 38s84. El juvenil Tomás Pablo Mondino fue el encargado de la salida, seguido por Bautista Diamante, Juan Ignacio Ciampitti y Franco Florio, y el registro batió el récord argentino de 39s85, vigente desde el 24 de octubre de 2010 en esta misma pista de Santiago con Miguel Wilken, Mariano Jiménez, Matías Robledo y Pablo del Valle (había sido igualado en el reciente Sudamericano por Daniel Londero, Diamante, Ciampitti y Florio).

«Cumplimos. Este equipo se lo creyó. En ningún momento dejamos de creer y acá estamos, medallistas panamericanos», dijo Ciampitti, todavía desbordado por la emoción del momento. En la misma línea, Mondino comentó: «Nos lo imaginábamos y lo hicimos realidad».

«Veníamos laburando desde principio de año para esto. Queríamos llegar a los Panamericanos, clasificamos y laburamos toda la semana para llegar a la medalla. Lo conseguimos. Es increíble», fueron las palabras de Diamante. Los cuatro corredores, abrazados en todo momento mientras conversaban con Tyc Sports, emanaban alegría.

En tanto, Florio, que fue el encargado de finalizar la carrera, dio detalles sobre lo que sintió en los instantes definitorios: «Estaba viendo al de Cuba. Pensé que estábamos compitiendo por la medalla con ellos. Después lo vi al de Brasil y digo '¡Estamos terceros!'. Y ahí veo al de Trinidad y Tobago por la punta. No había forma de que nos saquen la medalla de esa manera. Tiré tanto el pechazo que me fui de cabeza. Me golpeé todo, pero no pasa nada. Solo una lastimadura», detalló.

La medalla de plata en el relevo fue para Cuba con 39s26. Y la Argentina consiguió el bronce, bajando nuevamente el récord nacional con 39s48, delante de Trinidad Tobago (39s54), Paraguay (39s71), Jamaica (39s81) y Venezuela (39s81), abandonando Estados Unidos.

El equipo tuvo un parejo rendimiento desde la muy buena salida de Mondino, se mejoraron los pases y Franco Florio ingresó con expectativas a la fase final, que pudo completar. Nuestro recordman nacional absoluto (10s11 el año pasado en Cascavel y campeón de los Odesur en Asunción) viene de una temporada muy difícil por una osteocondritis que tendrá que operarse en las próximas semanas.

En la prueba individual no pudo acceder a la final, pero anoche aportó todo su esfuerzo para mantener el ritmo del equipo y rematar hasta asegurar la medalla.

En el historial de los Juegos Panamericanos, solamente una vez la Argentina había escalado hasta el podio de la posta 4×100. Y ello ocurrió en la edición inaugural de los Juegos en 1951, en Buenos Aires. Allí el equipo que formaban Mariano Acosta, Fernando Lapuente, Gerardo Bönnhoff y Adelio Márquez también habían conseguido una medalla de bronce. Cuatro años más tarde, y todavía con Bönnhoff (finalista olímpico de 200) vigente, se logró un cuarto puesto. Pero desde entonces, las presencias fueron esporádicas.

Ahora hay juventud, calidad y posibilidades para trabajar por un gran futuro en esta atractiva prueba, condicionada también al desarrollo individual de sus integrantes. Ahora se vienen las jornadas fnales del atletismo y allí estarán argentinos como Germán Chiaraviglio (garrocha), Carlos Layoy (alto), Julián Molina (obstáculos), Nazareno Sasia (bala) y Joaquín Gómez (martillo), con distintos sueños. Lo de los relevos es un gran estímulo para todos. (Fuente Clarín)