Karim Benzema anunció su retiro de la selección de Francia tras la derrota en la final del Mundial de Qatar 2022

La particular historia de Karim Benzema con la Selección de Francia parece haber llegado a su fin. Un día después de la dolorosa derrota de Francia ante Argentina en la tanda de penales que le costó el título mundialista a los galos, el delantero del Real Madrid lanzó un escueto mensaje en sus redes sociales en el que anunció su retiro del combinado francés.

“Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy, ¡y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se termina”, sentenció el quinto máximo goleador histórico de Les Blues (con 37 goles por detrás de Michel Platini, Antoine Griezmann, Thierry Henry y Olivier Giroud).

Justo en el día de su cumpleaños número 35, el ex atacante de Lyon tomó la decisión luego de lo ocurrido con su participación en el Mundial de Qatar 2022. El Gato alcanzó a disputar los primeros entrenamientos con la selección y fue en uno de ellos cuando sufrió una lesión que lo marginó del plantel de cara al debut contra Australia.

Mucho se especuló sobre qué pasaría con su situación ya que los primeros exámenes indicaban que iba a estar totalmente recuperado para jugar un hipotético partido por los cuartos de final. Sin embargo, en cada conferencia de prensa que protagonizó Deschamps, el técnico trató de esquivar las preguntas sobre un posible retorno y siempre se limitó a decir que únicamente contaba con los jugadores disponibles.

Los días fueron pasando y la noticia era que Karim abandonaba Qatar para arribar en Madrid. Mientras los fanáticos blues seguían esperanzados con su retorno cuando estuviera totalmente recuperado, la selección francesa continuaba avanzando de rondas en el Mundial.

Pasaron los cuartos de final y debían jugar las semifinales contra Marruecos y, curiosamente, horas después de ese partido, en Madrid, Benzema volvía a la actividad con el cuadro Merengue al ser titular en el duelo amistoso frente al Leganés.

El Estadio Lusail se vistió de gala para albergar la gran final entre Francia y Argentina y allí tampoco estuvo presente el artillero Blue. Si bien podía haber vuelto para integrar la plantilla, Deschamps no lo creyó conveniente. De todas formas, hubo un detalle que evidenció un cortocircuito en la relación ya que el delantero tampoco viajó con la comitiva de invitados de la Federación Francesa de Fútbol para presenciar tamaño evento, según informó el periódico local RMC.

Cabe destacar que este no es el primer episodio que tiene Karim Benzema con la selección de Francia ya que en 2015 quedó desafectado de la misma al protagonizar un escándalo mediático con Mathieu Valbuena por intento de chantaje. Un incidente que le costó su presencia en el Mundial de Rusia 2018, así como también seis años de ausencia en el combinado internacional.