Kratina: Me gustó la propuesta de San Lorenzo que es ascender

En diálogo con el programa Botineros Diario, el arquero dijo: «En estos días estuve hablando con el técnico, con la dirigencia y tengo que hacer los papeles para ingresar a la provincia y este viernes al mediodía voy a estar llegando a Catamarca».

Continuó: «Soy una persona muy tranquila, muy pasional por lo que hago. Desde chico estoy vinculado con el fútbol».

Su llegada a San Lorenzo: «Me llamaron, me gustó lo que me propusieron. El sueño del club es ascender y eso me atrajo. También la confianza con el cuerpo técnico es importante».

Viene de General Paz Juniors, un club que también jugará este torneo: «Hace tres años que juego ahí. Yo estaba bien en Juniors pero uno siempre quiere dar el salto de calidad. Me propusieron otras cosas y por eso la decisión».

«Cuando estaba jugando en Unión Santiago conocí Catamarca pero fue de pasada. Fuimos y volvimos en el día. Sobre San Lorenzo sé mucho porque sigo los torneos federales, me contaron que es un club ordenado», siguió.

Sobre el técnico «Rulo» González: «Lo conozco, no me dirigió nunca pero siempre que nos vimos hablamos».

El arquero ya está en la provincia para ya hacer la cuarentena y esperar poder entrenar en un San Lorenzo que aún sigue esperando por la habilitación para iniciar la pretemporada.