Kylian Mbappé sorprendió al anunciar el próximo objetivo que tiene con la Selección de Francia

El delantero Kylian Mbappé expresó su deseo de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección de Francia. La competencia se desarrollará desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto.

“He llegado a un punto de mi vida y mi carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé”, dijo en una entrevista publicada por la revista GQ.

El delantero que se consagró campeón del mundo en Rusia 2018 sostuvo que “para cualquier deportista los Juegos son una ocasión especial” y reveló que se quedó con las ganas de participar en Tokio 2021.

“Quería ir porque quiero ganarlo todo y grabar mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que fue importante”, sentenció.

Francia se clasificó a la cita olímpica como anfitrión de la competencia. Mbappé, de cumplirse su deseo, podría utilizar uno de los tres cupos para futbolistas mayores de 23 años que tendrá el equipo. París será sede de los Juegos Olímpicos 2024 (Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Los otros equipos que ya están clasificados a París 2024 son República Dominicana, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

El torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos se disputará con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final.