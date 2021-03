La AFA aprobó el cupo para que Boca incorpore por la lesión de Salvio

Boca elevó un pedido formal ante la FIFA, vía la Asociación del Fútbol Argentino, para que le permitan incorporar a un futbolista por la lesión de Eduardo Salvio. El Xeneize solicitó la apertura del TMS (sistema de apertura de ventanas de transferencias) que le permite reforzarse con un jugador del exterior a raíz de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda del Toto, que tendrá al menos seis meses de recuperación.

Tras la reunión de Comité Ejecutivo, este jueves la AFA aprobó el cupo extra para Boca, que tendría tres nombres en carpeta para suceder a Salvio. Uno de ellos ya trascendió y sería el de Roger Martínez, ex delantero colombiano de Racing, que se encuentra en el América de México.

Como la dura lesión de Salvio ocurrió el pasado 28 de febrero ante Sarmiento en la Bombonera, aún sin que se cumplan los dos tercios de la temporada, el reglamento habilita a Boca a sumar un refuerzo del ámbito local, o del extranjero siempre y cuando llegue en condición de libre.

A partir de este momento, el Xeneize tiene cinco días para negociar, con la posibilidad de pedir una prórroga por el mismo tiempo. Y en este punto, el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme tendría apuntado al colombiano de 26 años, que no cuenta con mucho lugar en el América de México.

No será una negociación sencilla, al margen de que no cuenta con lugar en el América de México, que es dirigido por Santiago Solari. Las Águilas le pagaron al Villarreal de España ocho millones y medio de euros por su ficha hace dos años, y en el último mercado pidió 10 millones para cederlo a mitad de año.

Boca ya había mostrado interés, pero el préstamo que solicitó no sedujo a la dirigencia azteca, además de la traba que significaron los casi dos millones que percibe por temporada. En lo que va de la temporada, el ex delantero de Racing, que tiene contrato con América hasta junio de 2023, disputó nueve partidos (dos como titular) y convirtió dos goles.

“Estoy en un club en donde todos los futbolistas deben de estar contentos y yo siempre lo he estado. Se han dicho muchas cosas que no eran ciertas porque yo nunca dije que estaba mal aquí o que me quería ir, mi pensamiento siempre ha estado en América, el club más grande México”, expresó días atrás Roger Martínez, cuando comenzó a instalarse el rumor de su descontento.

Roger Martínez debutó de manera profesional en Racing en 2013 y estuvo a préstamo en Santamarina de Tandil y Aldosivi. Tras su regreso a la Academia, logró un gran rendimiento bajo la dirección técnica de Facundo Sava: disputó 15 partidos y anotó 7 goles. Luego, fue transferido a Jiangsu Suning de la Superliga de China, elenco que pagó alrededor de 9 millones de euros. Tras una temporada y media, pasó al Villarreal y en 2018 recaló en el América de México.