La anécdota del "Tata" Brown con Maradona antes del partido con los ingleses

Dos futbolistas que seguramente recordaremos son José "Tata" Brown y Diego Armando Maradona, hoy ya sin nosotros. En un día tan especial como el día del futbolista argentino, recordamos lo que dijo Brown sobre el Diego.

El relato del Tata Brown sobre la noche previa de Maradona antes del partido ante Inglaterra

"La noche anterior al partido no dijo una palabra, ni una. Cenó y se encerró sólo en su pieza. Esa noche no escuchó música, tampoco hizo chistes, no hizo nada. Pensamos que se sentía mal, yo lo observé todo el tiempo, todo el tiempo que pude lo observe. A las dos de la mañana salió al balcón mirando a la nada, estaba pensativo. Me le acerqué y le pregunté: 'Diego, ¿pasa algo?'. Sólo me sonrió y me dijo: '¿Qué hacés despierto?, anda a dormir'. Pero me lo dijo con una sonrisa".

"Al otro día en el partido fue el primero en estar listo y nos animó a todos. A todos nos dio arengas y aliento. Al salir al campo, iba pecho adelante y mirada en alto. No dijo una palabra, estaba serio, sólo miraba a los ingleses. Cuando terminó el himno, se escuchó este grito: 'Vamos eh, vamos que estos hijos de p... nos mataron a nuestros pibes, nuestros amigos, vecinos. ¡No podemos perder!'".

"Ahí fue que comprendí. Diego era un hombre concentrado en su venganza. Un año después, los Veteranos de Malvinas dijeron: 'Lo que hizo Diego fue lo más parecido a la venganza para nosotros'. Él, con su magia, lo hizo posible".