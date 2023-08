La angustia de Robert Rojas tras fallar el penal que eliminó a River de la Libertadores: "Tengo que estar fuerte o me va a consumir"

“El famoso de héroe a villano, de la alegría a la tristeza. Lastimosamente el fútbol es así y me tocó a mi”. Robert Rojas sabe perfectamente el papel que en esta oportunidad le otorgó la pelota. Entró en el segundo tiempo del duelo ante Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores y con una arremetida a la salida de un córner llevó a River Plate a la definición por penales. Sin embargo, en la dramática serie que llegó a los 20 remates, su intento rebotó en el travesaño y, acto seguido, Sergio Rochet convirtió el suyo para dejar al Millonario sin sueño internacional. En diálogo con el programa radial Fútbol a lo Grande, en Paraguay, contó sus sensaciones tras el golpe sufrido en el Beira Río.

“Tenía unas ganas de que me trague la tierra... Tengo que estar fuerte de la cabeza o esto me va a consumir”, confesó desde su tierra. El lateral/zaguero, de 27 años, aprovechó los días libres que Martín Demichelis le dio al grupo tras el tropiezo y se volvió a Asunción. Y se transformó porque fue fotografiado presenciando el duelo de Guaraní ante Botafogo por la Copa Sudamericana, y luciendo la casaca del conjunto local.

Rojas surgió del elenco paraguayo y simpatiza con la institución. Así, buscó apoyarla en la igualdad 0-0 que no le permitió avanzar a los cuartos de final del segundo certamen continental. No obstante, más allá de que no incumplió ninguna norma, hubo hinchas de la Banda en las redes que lo criticaron por haber concurrido a alentar a Guaraní apenas 24 horas después del sismo sufrido por River. Otros lo respaldaron, sin cuestionar el uso que le da a su tiempo libre.

Mientras tanto, el club define su futuro. Es que con un solo certamen por delante, Micho y la dirigencia analiza achicar el plantel porque con la Copa de la Liga por delante muchos quedarán sin rodaje. en ese contexto, uno de los que podrían ver la salida es Rojas, aunque en la nota no lo dio por sentado. “Estoy enfocado en lo que es River, en estos días me voy a reunir con Diego Serrati”, apuntó, en relación a su agente, que hace unos meses le causó un perjuicio al señalar públicamente que Rojas deseaba marcharse.

“Le dije a mi empresario que estoy cómodo en River. Se malinterpretaron las declaraciones de Diego”, lo defendió. Hace un par de semanas, estuvo a un paso de jugar en Vasco da Gama (dirigido por Ramón Díaz), pero no hubo acuerdo entre los clubes. Hoy, su nombre suena en Tigre y Vélez como posibles destinos para que tenga rodaje y recupere el nivel que supo exhibir en la era Gallardo. El club invirtió (en 2019 y dos tramos) 2.800.000 dólares por el 90% de su ficha. “De lo de Vélez no sé nada, si le conviene las partes seguro nos vamos a sentar a hablar”, concluyó.