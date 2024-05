La catamarqueña Isabela Aibar hace historia en el vóley argentino

La catamarqueña Isabela Aibar abrió un camino inesperado para todas las mujeres al participar en la última temporada de la Liga Argentina Femenina de vóley, defendiendo los colores de San José Entre Ríos. Fueron tres meses a pura competencias, viajes y entrenamientos que le dieron una experiencia increíble y que hoy esta mujer trans quiere volver a repetir, ya que fue convocada nuevamente para un equipo de la Liga Metropolitana de Voley.

“Hace poco llegue de una competencia muy grande y la idea es incorporarme a MuPol, un equipo de Buenos Aires que juega Liga Metropolitana donde puedo mantener una rutina física y deportiva para luego saltar a la Liga Argentina a fin de año”, expresó esta pionera del deporte local quien luego explicó que se encuentra en un coyuntura laboral que tiene que definir en un tiempo no muy lejano, “Quisiera jugar siempre al vóley, pero también tengo que definir mi situación en mi trabajo ya que en Catamarca soy empleada con planta permanente y me costó muchísimo tener este trabajo.

Fueron muchos años de lucha por mi condición de mujer trans y el objetivo es seguir jugando al vóley pero con un trabajo estable".

En su visita a Punto Violeta, nuestta representante deportiva repasó sus inicios donde recordó que comenzó en Olimpia y que lo hizo casi de adulta, cuando tenía 22 años por lo que no hizo el proceso de divisiones formativas. Agregó que le encanta practicar deportes y que antes del vóley incursionó en el mundo de las artes marciales, sin embargo, una amiga que jugaba y que se conocían de ATTA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgenero de Argentina, la empujó a esta nueva pasión.

Aibar, quien juega en la posición de opuesta, relató su paso por San Jose, equipo de Entre Rios que participó en la Liga Argentina, “es un pueblo pequeño pero muy reconocido por este deporte y en 2024 año me incorporé viviendo momentos hermosos ya que el nivel de competencia es muy exigente debido a que entrenamos el triple de lo habitual por lo que el nivel es muy peleado y difícil para poder sostenerse".

Respecto a su transición de genero dijo que siempre contó con el apoyo de su familia “no hizo falta que dijera que quería ser una mujer trans, ellos lo entendieron todo”, manifestó la deportista, quien sin embargo indicó que en el mundo del deporte se viven situaciones difíciles por su condición “soy muy fuerte de la cabeza y la ley me ampara para jugar con mi DNI en cualquier liga, también he participado en los Juegos Universitarios Argentinos, cuando estudiaba en el laboratorio de Idiomas de la Unca y siempre conté con el apoyo de los organizadores por cualquier acto de discriminación ya que hubo y hay comentarios sobre mi participación, alegando que es injusto que juegue, o que tengo mas fuerza que una mujer biológica pero no le quito la posibilidad a nadie de jugar y si estoy en este nivel no es porque mida 1,85mts sino porque entreno mucho para mejorar todos los días. No le saco ventaja a nadie por haber nacido hombre”

Por último Isabela dijo estar orgullosa de ser la primera mujer trans en jugar Liga Metropolitana y Argentina, por lo que exhorto a todos las mujeres trans que quieran hacer deportes a que luchen por sus sueños que siempre se puede.