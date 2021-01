La Comisión Normalizadora de Red Star emitió un comunicado

Este jueves, la Comisión emitió un comunicado aclarando la situación y algunos dichos.

"De acuerdo con la Resolución I.G.P.J. Nº 051/20 la entidad Red Star Basket Ball Club ha sido objeto de normalización. Conforme dicha resolución, esto se debe al incumplimiento por parte de la última comisión electa del club en la correspondiente convocatoria a asamblea (desde 2016 no se ha convocado). Esto motivó el presente procedimiento que consiste en ordenar los libros, la documentación y los bienes de la entidad para así convocar a la correspondiente Asamblea de Socios que elija quienes serán sus representantes.

Esta Comisión Normalizadora en todo momento buscó la mejor manera de llevar adelante este proceso pero no contamos con el debido acompañamiento de la última comisión electa de la entidad. Fueron notificados fehacientemente y vencido el plazo invitados a colaborar y hasta el día de la fecha no acercaron los libros ni la documentación que les fuese requerida para poder cumplimentar con nuestra tarea. Tampoco se nos hizo entrega de las llaves de la entidad, y por lo tanto no se nos permitió tomar posesión de la misma como nos fuese encomendado en la Resolución de referencia. Por ello cabe aclarar que se están llevando adelante las acciones legales correspondientes.

El presente comunicado tiene por objeto aclarar trascendidos y diversas versiones, y dejar en claro a toda la comunidad de Red Star BBC que es el deseo de esta Comisión continuar con la normal vida social y deportiva del club, convocar lo antes posible a elecciones y normalizar a una institución de histórica y destacada trayectoria en el deporte catamarqueño como lo es RED STAR BASKET BALL CLUB".