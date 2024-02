La crítica de Martín Demichelis al planteo de Boca Juniors que se convirtió en tendencia

River Plate se llevó un gusto amargo por igualar 1-1 con Boca Juniors en el estadio Monumental luego de que Pablo Solari abra el marcador a los 8 minutos de la segunda parte. Martín Demichelis intentó mover los hilos para seguir en búsqueda del segundo tanto pero una gran jugada individual de Lautaro Blanco sirvió para que Cristian Medina ponga el empate final. Micho realizó un análisis de lo que fue el Superclásico y admitió que no se va contento con el resultado.

En conferencia de prensa el entrenador del Millonario dio su opinión al respecto de la igualdad. “La sensación de tristeza no haberle podido regalar a la gente que colmó el estadio, que es maravilloso, y de amargura por no haber podido cerrar lo que buscábamos. Nosotros no salimos a empatar, queremos ganar siempre. Cuando nos empata el rival tuvimos algunas situaciones más sin ser superior. River mereció un poquito más y hay que estar tranquilos. Nos nos vamos contentos y el sistema no lo cambié. Van 7 fechas y en casi todas jugamos 4312. Cuando jugamos con un equipo tan ofensivo desde el inicio, Rodrigo Villagra que poco a poco se va poniendo físicamente creo que es el que más oficio de dar equilibro y se vio pero lamentablemente se cansó. Creo que hizo un gran partido”, arrancó frente al micrófono.

Al ser consultado sobre la formación con la que el Xeneize cerró el duelo, Martín fue claro en su postura: “No, me voy a meter poco en el análisis del rival. No suelo hacerlo. Diego Martínez es un entrenador al que respeto y aprecio, le dará una identidad a su equipo. Está en esa búsqueda y jamás me metería en su objetivo. Pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores seguramente no esté respetando la historia del club. Siempre queremos ser protagonistas. Nosotros contentos con el empate no estamos”.

Uno de los cambios que generó controversia entre los hinchas fue la salida del Diablito Echeverri y Demichelis explicó la razón. “Respecto a Claudio tuvo dos infracciones muy fuertes y quedó mareado. Hizo un gran desgaste y un muy buen partido, por eso opté por cambiarlo. Después está claro que no haber ganado de local con nuestra gente, cuando estábamos en ventaja sabe a poco. Si entramos en análisis fino de quién entró bien o mal, lo haré yo puertas adentro. Si la de Mastantuono entraba estábamos hablando de otra cosa. Yo estoy tranquilo, estoy contento”, argumentó con seguridad.

Para cerrar, analizó el problema que tuvo en la banda derecha ya que por ahí llegó la igualdad de Boca. “Lamentablemente el gol vino por ahí. Nosotros cuando decimos de hacer las presiones, el rival supo salir y nos encontramos en un 1 contra 1 con los laterales. Sumado a la amarilla, tuve que sacarlo y Sant'Anna vino a competir. Que haya llegado el gol por ahí queda en análisis de si entró bien o mal. Pero el rival también juega. Tuvimos alguna más, Villagra me pidió el cambio por un calambre y la idea siempre fue presionar bien alto con cinco jugadores. El desgaste fue enorme”, concluyó.

Con este resultado, River igualó la línea de Independiente en lo más alto de la Zona A con 13 unidades pero lo supera por diferencia de gol a la espera de que jueguen Argentinos Juniors y Instituto, ambos con 11, que todavía son potenciales líderes. El Millonario visitará a Talleres de Córdoba el próximo sábado 2 de marzo por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Las otras 5 frases de Martín Demichelis

• Cómo llegó Borja desde lo físico: “Estaba al 100%, por eso consideré que podía estar a la par del grupo. Estuvo al límite de arrancar de titular y era algo arriesgado jugar 60/70 minutos. Estoy feliz porque hizo un gran esfuerzo para llegar y tuvo su oportunidad que cayó a las manos de Sergio Romero. Gracias a Dios terminó sano y se metió de lleno en la carrera para estar con Talleres”.

• ¿Sintió el golpe River tras el gol de Medina?: “El efecto anímico y mental que tiene un gol del rival en nuestra propia cancha siempre tiene un período que hay que acortarlo lo máximo posible. Salir de ese bache donde hay una euforia del rival y momento de dificultad para nosotros. Creo que tuvimos algunas más y el rival sintió que también nos veníamos y por eso metió la línea de 5″.

• Si era Boselli en lugar de Sant'Anna en la banda derecha: “Te voy a hacer una comparativa. Si nosotros cuando en la cancha de Boca que ganábamos 1-0 y puse a Funes Mori y nos empataban nos iban a decir que estaba mal. La idea de poner a Ramiro era para tapar esa línea de 4 delanteros que tenían ellos. Tuvimos un lateral y lo sacamos rápido para poner el 2-0. Si ponía a Boselli y el gol era el mismo, me iban a decir por qué no puse a Sant'Anna. Nosotros queríamos ganarle al clásico rival”.

• El objetivo de River: “Si bien estamos en la mitad de los 14 partidos en busca de clasificar dentro de los primeros cuatro, es totalmente indiferente. Nosotros queremos terminar primeros en la fase de grupos, eso exige la historia de este club. Hay que clasificar porque no hay ventaja deportiva ni de localía. Hay cosas buenas como que no perdimos todavía y que nos hacen muy pocos goles. La sensación es de poco después de empatar hoy pero hay que mirar el vaso medio lleno”.

• La presión de la filosofía del club: “Está claro que es bueno que generemos una supremacía de lo que queremos ser. Al hincha de River no le gusta jugar sin pelota y a nosotros tampoco. El otro día nos hubiese injusto si el fútbol nos daba una derrota con Banfield, el equipo no se desequilibró y no tiramos pelotazos. Así llegamos al empate. Trabajamos todo lo que consideramos que no hay que dejar liberado al azar. Después hay un rival enfrente, Barovero fue figura el partido pasado y Romero tuvo su protagonismo. Tratamos de hacer hincapié en todo. Por momentos estamos cerca de lo que queremos y le dije a los chicos que no se reprochen”.

• El partido de Rodrigo Villagra: “Decidiendo poner un equipo tan ofensivo sabía que él tenía que arreglársela en el medio del campo. No solo, pero con campo por cubrir. Creo que hizo un gran primer tiempo. Repito que como no llegó la ventaja a favor en el primer tiempo, donde hicimos grandes minutos donde hostigamos al rival. Nos salió de dos o tres presiones porque nos paramos muy anchos. Pero creo que el primer tiempo de Villagra fue muy bueno. Me preocupo cuando las presiones son malos, los inicios son malos y el rival nos lleva a campo nuestro. Hoy no pasó, al contrario”.

• Con qué emociones se va del Monumental: “Preocupado no. Descontento por no haber ganado. Recién expliqué qué me tendría muy preocupado y ahora tengo que hacer un análisis con mayor tranquilidad. Seguiremos en esa búsqueda. Conozco el paladar y la historia de River. Al haber nacido y crecido acá no voy a dejar de ser ofensivo. No voy a descuidar atrás y me llena de orgullo que no nos hagan goles. Por eso los laterales siempre pasan, jugamos casi siempre en espacio rival y hoy se vio reflejado eso”.