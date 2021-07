La decepción del judoca Lucenti tras su rápida eliminación

No fue un buen día para el argentino Enanuel Lucenti en la disciplina del Judo dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio donde hizo su debut pero solo duró 25 segundos arriba del tatami y quedó eliminado ante el búlgaro Ivailo Ivanov.

No entiendo nada. Prefería haber perdido de otra forma: fundido y sin el corazón. Esto no estaba en los planes”, fueron las primeras palabras que dijo ante los micrófonos de TyC Sports luego de su rápida despedida de los Juegos Olímpicos.

Dos asaltos de cuatro minutos cada uno tenía por delante el combate, pero solo duró 25 segundos. Fue el lapso de tiempo que tardó el búlgaro para derrotar al argentino, en la que fue por lejos su peor participación de las cuatro competencias olímpicas de las que tomó parte.

El tucumano de 36 años no supo encontrar explicaciones cuando intentó hacer un análisis de lo sucedido. “No lo vi. Nunca pensé que me iba a atacar así de rápido. Sabía que se metía abajo, pero no con ese agarre. No me dio tiempo ni para hacer un análisis”, subrayó con la indignación que le provocó su producción. “Me tocó mi honor y mi orgullo. Me dejó desconcertado. Jamás perdí así de rápido. Había imaginado otro tipo de lucha, porque él es un tipo que espera. Capaz él entendió que tenía que salir con esa agresividad desde el principio”, intentó argumentar.