La decisión que tomó Scaloni a seis meses de la Copa América 2024 en Estados Unidos

Aunque Lionel Scaloni todavía no hizo oficial su continuidad en la Selección argentina, la realidad indica que estará en la Copa América de Estados Unidos. El certamen, que se disputará a mediados de 2024, tendrá la presencia del DT campeón del mundo a pesar de la incertidumbre.

Las diferencias con Chiqui Tapia y algunas situaciones que no le gustaron del seleccionado marcaron un quiebre. Scaloni no estaba tan seguro de continuar. De hecho, por el momento solo se sabe que estará en la Copa América, pero no qué ocurrirá luego.

"En todos los procesos hay momentos de parar la pelota, poner los objetivos y pensar en lo que viene y en si estamos capacitados como cuerpo técnico, como entrenador, de llevar a cabo lo que hicimos y volver a competir al máximo nivel". Esa fue la última declaración del DT. Sin embargo, hay gestos que permiten entender que llegará a la Copa América.

El cuerpo técnico de Scaloni busca lugares de entrenamiento en Estados Unidos

Uno de esos gestos es que el cuerpo técnico de Scaloni busca predios de entrenamiento para la Copa América, dato que lleva a entender que tienen la cabeza puesta en el certamen que se jugará en Estados Unidos.

A diferencia de otras competiciones, esta vez la Selección no tendrá un búnker fijo y, en base a sus partidos, cambiará de lugar de manera periódica.

"Scaloni está al tanto de los amistosos que se puedan cerrar para marzo", confirmó el periodista Gastón Edul, otro dato que permite entender la situación. El cuerpo técnico de Scaloni busca lugares de entrenamiento en Estados Unidos (Foto: AFA).

Los números de Scaloni en la Selección argentina

Scaloni lleva 66 partidos al mando del seleccionado con 48 triunfos, 12 empates y apenas seis derrotas. Ganó la Copa América 2021, también la Finalíssima ante Italia y la Copa del Mundo. Actualmente la Selección argentina es líder en las Eliminatorias para 2026.