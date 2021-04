La deuda millonaria aún no se saldó y la semana que viene se podría producir el remate en Villa Cubas

En medio de promesas, de un empresario que iba a efectuar el pago y aún no lo hizo, el proceso judicial en contra del club sigue y el plazo está a punto de vencerse. El abogado de Juan Polonio (demandante), Sergio Pérez Correa, habló con el programa Botineros Diario y contó la situación actual del proceso.

“Acá el tema más importante es él. Tiene comprometido el ojo. Hay una serie de propuestas que salieron mediáticamente, conmigo no se comunicó nadie. Solo el candidato Galán pero del club nadie más”, comenzó diciendo.

Fue concreto al decir: "Esta muy activo en el sistema judicial, eso no se suspendió. Ayer salió el fallo para que comience el tramite como tiene que ser. Lo que va a suceder luego del plazo vencido y lo que viene es el proceso del remate, hay que buscar el martillero público. El monto de lo que se debe se sigue incrementando. Cada día de mora se suma una cantidad de dinero a lo que ya se debe".

“La verdad que se tiene que pagar la deuda que está establecida por sentencia judicial. Al no pagarla el club se constituye como garantía para pagar y se ejecuta el remate para que se realice el pago como corresponde”, explicó.

Sobre alguna mano negra en el club: “Yo le voy a ser sincero que soy el representante de él, no me importa quién quiera ser el presidente del club. Si hay una mano negra sería perjudicial para el club porque no le suma”.

La semana que viene se vence el plazo y si el dinero no aparece tendrá que ir el martillero público a expropiar de bienes al club para que se haga efectivo el pago: "Sobre el perito sería para la semana que viene que es el paso siguiente en esta instancia judicial. Se tiene que pagar la deuda, si no se paga se va a utilizar el club para que se pague con su patrimonio".