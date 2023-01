La discutida ausencia de Neymar en el funeral de Pelé: ¿el club le prohibió viajar a Brasil?

Una multitud se acercó al estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro, hogar del Santos, para despedir a Pelé, quien murió el pasado jueves a los 82 años. El funeral se extenderá hasta mañana para que fanáticos, admiradores, amigos, seres queridos, rivales y todo el mundo del fútbol pueda decirle adiós a la leyenda del deporte, tres veces ganador de la Copa del Mundo. Si hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se trasladó hasta Brasil para decir presente. No obstante, Neymar, máxima estrella de la selección verdeamarela, y un producto genuino de la cantera del Santos, no pudo viajar a Sudamérica para la ocasión y envió a su padre como representante. ¿Cuál es la verdad detrás de tan notoria ausencia?

“Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y principalmente: dió visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!!”, había sido el mensaje que Ney, de 30 años, le había dedicado a O Rei apenas conocida la noticia de su fallecimiento, luego de varios meses luchando contra un cáncer de colon.

Pero unas horas antes del comienzo del funeral, el delantero del PSG publicó un posteo con imágenes suyas en el entrenamiento orientado por Christophe Galtier con la leyenda “work (trabajo)”. Fue Neymar senior quien participó de la ceremonia y dejó en claro que llevaba un mensaje del ex Barcelona. “Con mucha tristeza mi hijo me pidió estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos a la persona Pelé”, declaró Santos ante los micrófonos.

“Pelé fue una inspiración para todos nosotros, inspiró a este deporte, a todas las generaciones, Pelé fue siempre referencia. Es un momento triste para todos los brasileños. Perdimos a Edson Arantes. Nos deja tristes”, completó. La duda quedó sembrada en las redes y fue abonada por diferentes medios. ¿Fue una decisión del delantero no viajar o se lo impidió el PSG? "Trabajo", posteó Neymar en su cuenta de Instagram

El artículo de Le Parisien resultó ambiguo en cuando a la información. “Como les adelantábamos la semana pasada, el club parisino cuenta con su jugador para los próximos plazos, mientras que el calendario para el inicio del año 2023 se presenta especialmente ocupado. Un viaje exprés a Brasil a estas alturas de la temporada no hubiera sido adecuado dada la seguidilla de partidos que le espera al PSG en enero”, publicó. ¿Se trató de una sugerencia de la directiva o fue una imposición?

TNT Brasil interpretó que no fue liberado por su club. Lo siguieron otros medios del país. Tras la bola de nieve, surgieron voces disonantes, que afirmaron que fue el propio futbolista el que juzgó inoportuno viajar. Lo curioso es que antes del fin de semana hubo periodistas cercanos al brasileño que aseguraron que se trasladaría para despedirse de O Rei.

El hecho de que no se lo vio en Vila Belmiro no fue gratuito para los torcedores. En su otra cuenta de Instagram, la que se enfoca sólo en la información de su carrera (@neymarjrsiteoficial), fue publicado un video suyo en la práctica, de buen humor, incluso tirando lujos. Eso provocó distintos mensajes de los usuarios. “Tenías que estar en el velorio de O Rei, Neymar, es complicado”, firmó uno en los comentarios. “No fue porque no quisiera y es lamentable”, lo defendió otro. “El mejor homenaje que Neymar le puede hacer al Rey Pelé es seguir jugando a toda máquina y continuar inspirando”, rubricó un tercero.

Sea por falta de autorización del PSG o por lectura de la gran cantidad de compromisos que debe afrontar su club, lo concreto es que Ney permaneció en París. El conjunto francés no contó con el ex Santos en la caída 3-1 ante el Lens del último domingo -se hallaba suspendido-. Está en condiciones de regresar este viernes 6 de enero, cuando el París se mida ante el Chateauroux por la Copa local. Y el miércoles 11 chocará contra el Angers, por la Ligue 1.

Uno de los motivos por los que su club no podía prescindir de su aporte es que Mbappé y Hakimi entran en una semana de licencia programada, dado que casi no descansaron post Mundial. Quien se sumará desde este miércoles a las prácticas es Lionel Messi, flamante campeón del mundo con Argentina.