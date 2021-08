La emoción de Lange y Carranza, ya sin chances de podio: Somos finalistas olímpicos, no es poca cosa

Los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016, se clasificaron a la Medal Race de la clase Nacra 17 de vela, pero no tendrán posibilidades de alcanzar ninguna medalla en los Juegos Tokio 2020, tras completarse las doce regatas de la instancia regular.

“Gracias a todos los argentinos que nos apoyan. Ayer fue un día duro y sentimos el apoyo. Así es el deporte, navegamos pero no fue igual a lo que entrenamos en el invierno europeo. Con tiempo y calma vamos a analizar qué podríamos haber hecho de diferente. Algo hicimos mal estos últimos días en Tokio y ya habrá tiempo para analizar eso. Obviamente estamos tristes, pero con la frente bien alta”, reconoció Lange.

“Esta semana nuestros rivales fueron mejor que nosotros, hay que aceptarlo y felicitarlos. La sensación es de tristeza, pero esto es parte del deporte. Trae alegrías y tristezas, hay que aceptarlo. Usar los torneos que uno gana y pierde para aprender y crecer. Hay que pasar de página lo más rápido posible, aunque falta porque mañana tenemos que correr la Medal Race”, agregó Carranza.

En la jornada previa a la gran definición del martes próximo, la embarcación albiceleste cosechó un octavo, undécimo y noveno puesto sobre las aguas del puerto de Enoshima, al sur de la capital japonesa, y resignó un puesto en la clasificación general. Lange y Carranza terminaron en el séptimo lugar con 75 unidades, realizado el descarte de la peor prueba, la octava, en la que fueron decimocuartos. Sin embargo, los 28 puntos que los separan de los alemanes Paul Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer, ubicados provisoriamente en el tercer puesto, hacen imposible la chance de acceder al podio en Tokio.

“Estamos en una final de los Juegos Olímpicos, nunca nos tenemos que olvidar lo que son los Juegos, nunca. Mañana habrá que navegar bien. Hay que estar tranquilos, el deporte es así y debemos competir hasta lo último”, continuó Lange, medalla de bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto a Espínola en la clase Tornado, y la de oro en Río 2016 con Carranza.

A lo largo de la fase regular, los campeones olímpicos presentaron una tarjeta de competencia con la progresión de posiciones: 6º, 2º, 5º, 8º, 4º, 6º, 6º 14º,10º, 8º, 11º y 9º. Las tres regatas disputadas el sábado fueron las que complicaron las aspiraciones de los argentinos, que hasta entonces de ubicaban en un expectante cuarto puesto de la tabla global. Luego de esa jornada, Lange contó que Carranza Saroli, de 34 años, había sufrido un fuerte dolor en la espalda que le impidió navegar con normalidad y se tradujo en resultados por debajo de lo esperado.

Los argentinos (75) terminaron la etapa de clasificación de la clase por debajo de los equipos de Italia (23), Gran Bretaña (35), Alemania (47), Australia (54), España (62) y Dinamarca (66). Los otros seleccionados presentes en la última regata serán Francia (76), Estados Unidos (93) y Brasil (97). La clase Nacra 17 celebrará la Medal Race, de doble puntuación, el martes a las 3:33 de Argentina.

El binomio argentino, portador de la bandera nacional en la ceremonia de apertura de Tokio 2020, intentaba mantener a la vela argentina en el medallero por séptimo Juego consecutivo desde que el correntino Carlos “Camau” Espínola (clase Mistral) inauguró la cosecha en Atlanta '96. La vela, con 10 medallas (1 oro, 4 platas y 5 bronce), es el segundo deporte de mayor rentabilidad para el país en la historia olímpica después del boxeo (24).

Lange, de 59 años, cumple su séptima presentación en los Juegos, obtuvo una medalla de bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto a Espínola en la clase Tornado, y la de oro en Río 2016 con Carranza, que dio el presente por cuarta ocasión consecutiva (Beijing 2008 y Londres 2012, en Laser Radial, Río y Tokio en Nacra 17).

“Quiero agradecer enormemente todo el apoyo de los argentinos, que hacen fuerza por nosotros. De nuestra preparación no nos faltó nada, tuvimos todo lo que necesitábamos para entrenar y llegar a la altura de los Juegos. Lo dios todo como equipo, cada uno lo dio todo y dejó muchas cosas de lado”, remarcó Cecilia Carranza, mientras que Santiago Lange hizo una mención especial para “Gerardo Werthein y a toda la gente que trabaja en el ENARD porque no tenemos excusas”. Y en sintonía con su compañera de equipo, cerró: “Tuvimos todo para prepararnos bien. Obviamente hay países potentes, pero entre los sponsor y el ENARD tuvimos todo, la responsabilidad es toda nuestra. En algo fallamos, estoy convencido que tenemos posibilidad de estar ahí arriba, pero somos finalistas olímpicos que no es poca cosa”.