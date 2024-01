La emotiva anécdota de Messi tras comentar en un posteo de Ronaldinho

Como no suele suceder, Lionel Messi le dejó su "like" y un comentario un tanto particular a uno de sus excompañeros del Barcelona. Recordando momentos vividos en el club catalán, el astro escribió un mensaje en la última foto que posteó Ronaldinho, una de las figuras más icónicas del fútbol mundial.

"No más vacaciones... Hora de trabajar", escribió Dinho para acompañar una imagen donde se lo ve mucho más joven, ya que es un retrato de cuando jugaba en el Barça. Rápidamente recolectó cientos de "Me gusta" y comentarios, pero uno resaltó entre ellos. Fue el de Lionel Messi, quien acotó: "Qué foto! Esas caminatas del vestuario al campo de la masía tomando café. Jajajaj".

Messi y Ronaldinho se volvieron grandes amigos cuando compartieron equipo en Cataluña, entre 2003 y 2008. En la llegada del rosarino al primer equipo, el brasileño lo apadrinó dentro del vestuario e incluso fue el encargado de asistirlo en el debut goleador como profesional.

Una de las últimas veces que se los vio juntos fue a principios del 2022, cuando ambos participaron de un comercial para una reconocida marca de gaseosas. "Reunido con Ronaldinho. Viejos amigos, nuevos deportes", escribió Messi en su cuenta de Instagram en ese momento.