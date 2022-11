La estatua en homenaje a Marcelo Gallardo tendrá un detalle especial en su interior

El próximo 9 de diciembre se inaugurará la estatua de Marcelo Gallardo, ubicada en las puertas del Estadio Monumental para que los hinchas puedan ver la figura del Muñeco. La obra que de 6,3 toneladas y más de 7 metros de altura guardará un detalle muy especial que fue revelado en estas horas y que tiene como base el proceso de estos ocho años y medio que fueron históricos para el club con 14 títulos y también los impulsores de la escultura que inmortaliza el entrenador.

Se trata de una cápsula del tiempo dentro de la estatua que guardará cinco cartas: de Marcelo Gallardo, Mercedes Savall (la escultora), Rodolfo D'Onofrio (ex presidente de River Plate), Jorge Brito (actual presidente) y Carlos Trillo, dirigente opositor que impulsó la estatua de Gallardo y la de Ángel Labruna.

Las cartas tienen como objetivo honrar el periodo en el que Gallardo estuvo a cargo del primer equipo y los logros obtenidos entre los que se destacan las dos Copas Libertadores, la de 2015 y 2018, ésta con un sabor especial luego de vencer a Boca Juniors en la histórica final de Madrid del 9 de diciembre de aquel año y por eso se eligió un nuevo aniversario para el estreno de la obra y Napoleón será uno de los encargados de redactar y dejar su recuerdo.

En tanto que D'Onofrio asumió su cargo en diciembre de 2013 y siete meses más tarde acompañó la propuesta de Enzo Francescoli para que Gallardo fuera el entrenador. Brito integró la gestión del ex presidente y luego de ganar las elecciones a fines de 2021 logró que Gallardo renovara por un año en su cargo.

Mientras que Savall también estuvo a cargo de la obra de Labruna y en diálogo con Infobae aseguró que la de Gallardo “es la estatua de bronce más grande del mundo. Supera nuestro propio récord de la obra de Labruna, que mide 6.7 metros”. La cápsula del tiempo se guardará por 99 años y será retirada de la estatua, que deberá mantenerse en el mismo lugar.

La autora le añadió varias señales que representan guiños que los fanáticos sabrán detectar con facilidad y orgullo. La medalla, por ejemplo, tiene el símbolo del infinito. “El taco levantado, por 'el taco no', del famoso relato de Mariano Closs. En el cinturón también hay un detalle para los hinchas. Para mí significa mucho ese caballo, porque para mí es como el símbolo de conquistar el mundo, como quería Napoleón. La Copa dorada o que el tipito tendrá la banda roja. Son esas cositas que le dan algo especial a la gente, para que le preste atención. Para que el hincha lo disfrute más. Ellos van a saber por qué están. Y puede haber una sorpresa más, que aún no la decidí”, supo explicarle Savall a Infobae. “El escudo del saco será en color, al igual que las chapitas de la Copa. Las de River sí tendrán nuestro escudo, las otras no. Y van a aparecer en sus lugares originales”, ofreció más detalles.

El pasado 31 de octubre se trasladó la última la fracción de la estatua, de cuatro toneladas y 3,8 metros de altura, arrastró varios cables del tendido público de Munro y el paso resultó más lento de lo esperado.

Para su creación se utilizaron las llaves que fueron aportando los hinchas y socios con el fin del homenaje. El 9 de diciembre, en un acto del que participarán varias leyendas del club, su cuerpo técnico y aquellos futbolistas que lo acompañaron en sus hitos como entrenador, quedará eternizado en metal.