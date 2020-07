La ex pareja de Sebastián Villa regresó a Colombia

Daniela Cortés, la exnovia del futbolista colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, a quien denunció penalmente por violencia de género, viajó ayer por la tarde hacia Bogotá en uno de los vuelos de repatriación que coordina la embajada de ese país en Buenos Aires.



Cortés, de 25 años y también colombiana, abordó un vuelo de la empresa Avianca en el aeropuerto internacional de Ezeiza, confirmaron fuentes del consulado de Colombia en Buenos Aires, encargado de coordinar los vuelos desde y hacia Colombia en el marco de la pandemia de coronavirus.



La expareja del jugador "xeneize" y del seleccionado colombiano de fútbol denunció a Villa el 28 de abril pasado por violencia de género, por acciones que remiten al lunes 27 de ese mes en la casa que ambos ocupaban en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning.



En la causa interviene la UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo del juez Javier Maffucci Moore, y la fiscalía a cargo de Verónica Pérez.



En el mismo juzgado, el futbolista presentó el 29 de abril una denuncia contra Cortés por "amenazas, extorsión y robo".



Cuando declaró de forma virtual, Villa fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas".



En tanto, las partes aguardan aún la resolución judicial por las apelaciones cruzadas que presentaron.



El abogado patrocinante de Cortés, Fernando Burlando, apeló la eximición de prisión que la justicia concedió al futbolista de Boca.



En tanto, el abogado de la defensa, Martín Apolo, pidió que se revea la decisión de no dejar de salir del país a Villa, al invocar el "derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido".



Ambas presentaciones deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, que tiene en su poder desde mayo pasado el escrito girado por el juez Maffucci Moore.



En el curso de la causa, declararon ya diez testigos de parte, siete por el lado del jugador boquense y tres propuestos por la querella.



Por el lado de Cortés, los testimonios escuchados hasta ahora son los de su madre, Gloria Patricia Meneses; su hermana Cinthya; y una amiga residente en Medellín, Erica Osorio, quien dijo no conocer a Villa.



A propuesta de la defensa, ya testimoniaron el jugador de River Juan Fernando Quintero; su primo y asistente Brian Alvarez (único testigo presencial el 27 de abril); Ferney Castaño Restrepo, amigo de Villa residente en Madellín; los tres representantes de Villa (Rodrigo Riep, Gabriel Fortés y Martín Macazaga); y Felix Eduardo Benítez García, ecuatoriano y estudiante de medicina en la UBA, el amigo con quien Villa vive en esta etapa de aislamiento por el coronavirus.



Precisamente, el tema del Covid 19 lo tuvo a Villa como protagonista en los últimos días, ya que debió hacerse estudios (que le dieron negativo) debido a que Benítez García se contagió de coronavirus y tuvo que permanecer 14 días aislado y en cuarentena.



La fiscal Pérez indicó que los cuatro testigos de Villa que aún faltan declarar (no hay más testigos anotados por parte del abogado Burlando) serán convocados en las próximas dos semanas. Al cabo de esos testimonios, el juez Maffucci Moore decidirá el curso de la causa.



Villa, de 24 años, una de las figuras del último campeón de la Superliga, fue incorporado por Boca en julio de 2018 y tiene contrato con el club hasta junio de 2021, con una cláusula de salida de 30 millones de dólares.



Mientras Villa se entrena a través de la aplicación Zoom, bajo la supervisión del DT Miguel Russo, desde Brasil había interés en contratarlo a préstamo por parte del Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, pero desde Boca rechazaron esa posibilidad.





Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.