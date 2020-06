La expareja de Villa dijo que la amenazó con llamar a sicarios

El pasado 27 de abril Daniela Cortés acusó públicamente a Sebastián Villa y, entre otras palabras, expresó: “Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro”. Ahora la ex pareja del futbolista de Boca aportó más detalles de su relación con Villa, a quien denunció en la Justicia por violencia de género.

“La violencia arrancó en Buenos Aires con agresiones e insultos. Se aprovechó de que acá yo no tenía a nadie. Cuando pasaba eso, me volvía para Colombia porque me daba miedo por mi vida estar sola acá. Tenía miedo de que pasara algo peor. Pero después volvía, me buscaba con sus palabras y cambios y yo caía”, dijo Cortés en el programa Los Ángeles de la Mañana (Canal 13).

La mujer colombiana especificó que el 27 de abril, día en la que hizo pública su acusación en las redes sociales, fue cuando Villa la amenazó de muerte: “Amenazó mi vida y la de mi familia. Dijo que iba a hacerles algo a ellos, a mandarles sicarios a la casa. Yo no iba a permitir eso, por eso dije que iba a hablar”. Además afirmó que, en un principio, las amenazas eran de palabra: “Decía que me iba a hacer algo pero yo nunca le prestaba atención en ese momento”.

El caso está en manos de la fiscal Verónica Pérez de la UFI de Esteban Echeverría y las pruebas presentadas por Villa ya fueron producidas y están terminadas, según informó Fernando Burlando, abogado de Cortés.

“Lo quería mucho, le di miles de oportunidades y pensaba que iba a cambiar. Me decía que me necesitaba en la casa, que no era feliz sin su mujer, que ya había cambiado y que se había aferrado mucho a Dios”, añadió Cortés, que aseguró haber sentido total indignación cuando se enteró de que el jugador de 24 años la había acusado de extorsión y robo.

Por otra parte, Cortés se refirió a una situación a la que hasta aquí no había hecho referencia: “Sebastián tomaba mucho alcohol cuando le daban descanso. En la cuarentena estaba bebiendo mucho. Tomaba en los descansos y después de los partidos. ¿Si se emborrachaba? Sí. Y con el alcohol se volvía más agresivo”.

Burlando también tomó la palabra y agregó: “El primer argumento contra la víctima es que miente y está loca. Daniela recibió duros golpes y no me refiero a los físicos ni los insultos sino a los que sufre cuando se la expone a la mentira, la denuncia por extorsión y robo y hasta quererle sacar hasta su propio perrito. Son situaciones innecesarias”. El letrado remarcó que el crecimiento profesional como futbolista de Villa también se había debido a su relación con Cortés: “Una buena o mala compañía puede encarar tu vida”.

Las partes y el club aguardan que se expida la Justicia para ponerle punto final a la historia. Villa, por lo pronto, retomó los entrenamientos virtuales con el resto del plantel de Boca.