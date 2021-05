La explicación de Gallardo: por qué armó la lista de la Copa con 32 jugadores en lugar de los 50 permitidos

El diario del lunes deja expuesto a Marcelo Gallardo, habitualmente destacado por su meticulosa planificación en todas las áreas de River. Es que el brote de coronavirus que deja a River contra las cuerdas en la Copa Libertadores por la baja de 20 de sus 32 jugadores incluidos en su lista de buena fe (más dos lesionados), habla a las claras de un grosero error del entrenador Millonario al no hacer uso de la nómina de hasta 50 permitida por Conmebol y hoy solo tiene 10 futbolistas disponibles para los próximos dos partidos que definirán su permanencia en la competición.

¿Por qué decidió tener en cuenta un máximo de 32 futbolistas? Lo explicó el propio Gallardo tiempo atrás, apenas se dio a conocer la nómina oficial.

“Yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores, un grupo profesional de no más de 30 jugadores, que es el grupo que está integrando la lista de Conmebol”, explicó el entrenador en conferencia.

En cuanto a la posibilidad de incluir más nombres, apuntó: “De acuerdo a las posibilidades que nos daba Conmebol de sumar 10 cupos más, me parecía a mí un despropósito”, calificó y luego enumeró los argumentos para tal consideración: “Primero porque no tengo 10 jugadores más trabajando conmigo; segundo porque los jugadores que son juveniles y están iniciando la Reserva recién empezaron hace menos de una semana después de estar seis meses parados”, dijo.

Y continuó: “Tercero porque no iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que todavía tiene un recorrido por delante muy importante, con lo cual hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional y prestigiosa como lo es la Copa Libertadores”, valoró y luego sentenció: “Y cuarto porque no los voy a poner”.

En el desarrollo de su respuesta, el DT fue profético: “Y si en algún momento hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar. Si estamos expuestos a eso, será porque la pandemia indica que no teníamos que jugar”.

En este contexto, pero ahora con una declaración incluso más reciente, la que hizo al término del Superclásico con Boca del pasado domingo por la Copa de la Liga Profesional, Gallardo expresó: “Nos dio la posibilidad Conmebol de anotar más, pero no hay 50 profesionales, y chicos que son amateur... no tiene sentido. Si en algún momento nos pasaba algo así, que podía darse, lo que nos queda ahora es que se recuperen bien y eso es lo más importante”.