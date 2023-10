La frase del ex entrenador de Messi en PSG sobre Cristiano Ronaldo que desató el debate

Al-Nassr, con una constelación de estrellas, dio un nuevo paso hacia adelante en su lucha por conquistar la Liga de Campeones de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) al imponerse como local por 4-3 en el AL-AWWAL PARK Stadium ante el Al-Duhail de Qatar gracias a los tantos de Anderson Talisco, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo (en dos oportunidades). Para el conjunto visitante marcaron Ismaeel Mohammad, Almoez Ali y Michael Olunga.

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico francés del elenco qatarí, Christophe Galtier, lanzó unas palabras que generaron revuelo a pocos días de la gala del Balón de Oro. Varios medios europeos colocan al argentino Lionel Messi como el máximo candidato a quedarse con la estatuilla, por encima de jugadores como Erling Haaland o Kylian Mbappé (sería su octavo esférico dorado, en caso de ganar el próximo lunes).

“Cuando te enfrentas a Ronaldo, no hay mucho que puedas hacer”, comenzó su relato el entrenador que la pasada temporada comandó las acciones de un PSG que contaba con un tridente de ensueño conformado por el campeón del mundo en Qatar 2022, la estrella de la selección de Francia y el brasileño Neymar.

Pese a conocer a la perfección estos jugadores luego de dirigirlos durante un año, Galtier soltó una sentencia que no pasó desapercibida al ponderar como el mejor del planeta a Cristiano Ronaldo, quien no se encuentra entre los 30 candidatos a quedarse con el Balón de Oro en la gala que se desarrollará en el Teatro del Chatelet de París. “Marcó dos goles hermosos. No encuentro palabras para describirlo. Lo que hizo hoy es extraordinario para un jugador de 38 años. Sigue siendo el mejor jugador del mundo”, afirmó en declaraciones recogidas por The Daily Star.

Vale destacar que la nominación de la Pulga se debe por su gran temporada tanto a nivel clubes como en la selección. Con la camiseta del PSG levantó la Ligue 1, siendo una de las figuras del equipo al aportar 16 goles y 16 asistencias (el mejor en este rubro en el torneo francés) en 32 presentaciones. Además sumó cuatro tantos y cuatro asistencias en la Champions League y un grito en el Trophée des Champions. El capitán de la Scaloneta también fue el MVP del Mundial de Qatar gracias a sus siete goles y tres habilitaciones en siete juegos.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, de 38, parece haberse reinventado desde su conflictiva salida del Manchester United rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudita, donde acumula 28 tantos y 9 pases en 32 presentaciones. También es pieza clave para Roberto Martínez en la selección de Portugal. El delantero contribuyó con nuevo gritos y una asistencia en siete juegos para que los lusos sellen su boleto a la próxima Eurocopa.