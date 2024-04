La gran competencia de los Menores del NOA pasó por la provincia

Con la organización de la Asociación Tenis Catamarca, el evento reunió a 125 jugadores, y tuvo como destacado en el plantel de Catamarca, a Marcos Millán, finalista en el single Sub-14 Caballeros

Hubo 5 provincias en competencia: Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. En Las Rejas, por la Final del Sub-18, en Second Chance (para los que caen en el primer partido), el Campeón fue Bruno Ayala (Santiago del Estero), quien se impuso a Juan Martin Gálvez (Santiago del Estero). En el cuadro principal, el éxito se lo llevó Benjamin Cipulli, ante Lorenzo Lazarte, con score de 6-3 y 6-3. En tanto, en el dobles: Mauro Torres y Benjamin Cipulli fueron más que Lorenzo Lazarte y Bruno Ayala, para vencer por 6-0, 3-6 y 15-13 en el súper tie-break (pautado a 10 o diferencia de 2)

En el Sub 18, de las Damas, Manuela Valdecantos se impuso a Luján Trucco, por 6-0 y 6-3. El dobles damas fue de las mismaa Valdecantos y Trucco, tras ganar a Elisa Lord y Agustina Robles por

W. O.

Ya en Sub 16, por el single, en Varones, el candidato José Fernandez (Santiago del Estero) hizo valer su palmarés, para imponerse a

Gaston Valdecantos, por 6-4 y 6-4. También se jugó el dobles varones, en donde Mariano Bellomo y Fernández superaron a Benjamín Luque y Valdecantos, con score de 6-2 y 6-3. Por el Second Chance, Sebastian Barceló

triunfó ante Julio Mansilla 7-5

En damas Sub-16, Florencia Escobedo (Tucumán), se impuso a Valentina Garcías Escudero (Jujuy), por 6/3 y 6/2. Y las mismas Escobedo y Garcías Escudero se unieron para vencer a Ana Paula More y Felicita Clement, por 6-0 y 6-1. Second Chance fue para Martina Fernandez (Jujuy), contra Felicita Clement (Salta), por 7-5.

En Catalinas Tenis Club jugaron los peques:

Hubo Categoría Sub-10, con el singles varones: y el éxito de Nicolás Mendoza ante Thiago Fernández (ambos de Jujuy), con ajustado 4-6, 7-5 y 13-11. En el dobles varones, Mendoza y Fernández, superaron a Agustín Mendizabal (Catamarca) y Lorenzo Huerta( Jujuy), por 6-3 y 6-3

Y en el Second Chance, el propio Mendizabal le ganó Ignacio Arnau (Jujuy), por 6-3.

También Sub 10, pero en el Single damas, Luana Calderón (Tucuman), se impuso a Jazmín Biondi (Jujuy), con resultado de 6-3 y 6-2.

Hubo Sub-12 singles en varones, con Gaspar Rosales consagrándose ante Joaquin López Céspedes, con categórico 6-2 y 6-1. En el Dobles, Rosales y Mateo Flores (Jujuy), se impusieron a Felipe Calderon y Gerónimo Capuzzello (Salta), por 6-1 y 7-5.

En el cierre hubo Second Chance, y Flores venció a Capuzzello

Por el 12 de damas: Inés Mardones (Salta), se impuso a Jazmín Rojas (Salta) en la Zona Única.

Por el Dobles

Mardones y Koch (Tucuman) le ganaron a Rojas/Rojas (Salta).

6-3 y 7-5.

Completando el panorama de Catalinas, en el Sub-14, por el Single varones, Luciano Gomez (Jujuy) superó al catamarqueño

Marcos Millan, por un peleado 6-4, 1-6 y 10-4

En el Dobles, Millán y Valentin Ancasi (Jujuy) vencieron a Tomas Brizuela del Moral (Catamarca) y Fran Exeni (Salta), con score de 7-5 y 7-5. Por el Second Chance, Brizuela del Moral le ganó a Benicio Recúpero (Jujuy).

En el Single damas, Mercedes Zunino (Salta) se impuso a Guadalupe Muro (Tucumán), 6-3 y 6-1. El Dobles damas fue de Zunino/Zunino (Salta), ante Sofia Cantos (Santiago del Estero) y Muro Guadalupe (Tucumán) por doble 6-0. Y en el Second Chance, Valentina López Cespedes (Santiago del Estero), superó a Elena Tahan (Santiago del Estero).

Los mejores catamarqueños fueron:

Sub 10: Agustin Mendizabal (finalista dobles y campeón second chance)

Sub 12: 4tos de Malek Nasiff

Sub 14: Constantino Ruaro (tremendo desempeño en 4tos)

Marcos Milán (campeón dobles, y finalista single), y

Joaquin Pernasetti de gran labor.

Sub 16: Tomás Avalos, que estuvo en 8vos.