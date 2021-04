La increíble historia de Sebastián Tagliabúe, el argentino que iba a firmar con Tigre y ahora es figura en la selección de Emiratos Árabes

“Fue muy loco porque estaba a punto de firmar con Tigre allá por 2010, ya había hecho la pretemporada y todo, pero vino mi representante a decirme que había llegado una oferta de Arabia Saudita. Yo primero dije '¡¿Arabia Saudita?!', y él me respondió: 'te ofrecen la misma plata que en Tigre, pero en dólares'. La decisión no fue difícil, nos fuimos a vivir allá y nos cambió la vida para siempre”. La vida de Sebastián Tagliabúe, goleador argentino de 36 años: del ascenso argentino a ser ídolo en el Golfo Pérsico, a aparecer en las estadísticas con Lionel Messi y soñar con jugar Qatar 2022 con la Selección de los Emiratos. Bendito fútbol.

Nació en Olivos, localidad del norte del conurbano bonaerense, el sábado 2 de febrero de 1985. El niño que fue necesitó crecer de golpe, cuando su mamá fue diagnosticada con cáncer y el sueño de futbolista, con esos pasos que tuvo por inferiores de River y Boca, lo despertó de un sobresalto. A la vida, pibe, que esto no es joda. Se alejó de las canchas por dos años, para cuidar a su madre, que murió cuando él tenía 13. Su padre lo alentó a seguir jugando, más en busca de que en el Club Colegiales encontrara contención que de pensar en grandes contratos. Y así empezó (o siguió) esta historia...

“Estoy feliz acá, no me arrepiento de nada de lo que hice y no me queda nada en la lista o sí porque siempre dije que iba a volver a Cole para jugar pero las circunstancias de la vida me hicieron cambiar la forma de pensar mi futuro”, dice Sebastián Tagliabúe desde Dubai, donde vive desde 2013, cuando fichó por el Al Wahda, el club que lo puso a la altura de Messi.

Es que allí el delantero argentino marcó 206 goles en 238 partidos entre 2013 y 2020 para lograr colocarse como el cuarto goleador histórico en actividad, sólo por detrás de La Pulga, Sergio Kun Agüero y Gonzalo Higuaín, y el 11° en toda la historia del fútbol argentino en una tabla que lidera el crack rosarino pero que componen nombres como Ángel Labruna, Alfredo Di Stéfano, Carlos Bianchi o Diego Maradona.

¿Y en Cole? En el club de Munro, en el que Sebastián debutó en 2003 y permaneció hasta 2008 convirtió 37 goles en 123 partidos. Allí fue campeón y goleador del Torneo de Primera C 2007/08, para el ascenso a la B Metro. Su fulgor goleador encandiló a clubes de Sudamérica que lo fueron a buscar: jugó Everton y La Serena de Chile, también en Once Caldas de Colombia. Por él preguntó Independiente y algún que otro equipo más de la Primera de Argentina allá por 2010, entre ellos el Tigre de Caruso Lombardi, que lo pidió exclusivamente. Con el Matador negoció, aceptó la oferta, hizo la pretemporada y estaba por firmar contrato cuando su representante le puso sobre la mesa una oferta del Al Ettihad de Arabia Saudita.

Fue un shock. Destino impensado, fútbol desconocido. ¿Qué hacer? lo habló con Mariana, su mujer, y decidieron marcharse porque la plata era la misma que le ofrecía Tigre, sólo que en dólares. Así Sebastián, su esposa y Facundo, el primero de los hijos de la pareja, abandonaron la Argentina.



Vivir en los Emiratos Árabes

“Es un país totalmente occidental. Acá cada uno vive su vida y nadie se preocupa por el otro pero no por indiferencia sino porque hay tantas culturas, gente de tantos países diferentes, tantas religiones que es un país muy tranquilo. Si vos no te saltás las leyes, si no te querés pasar de vivo, no vas a tener nunca un problema. Yo en ocho años solo una vez tuve un inconveniente con la policía y yo sabía que estaba girando mal en un semáforo. Acá está todo muy bien señalizado, nadie puede decir que no sabía y siempre hay un policía cerca. Nos fascina vivir acá”.

Cómo se comunica

“En inglés. Acá el 80% de las veces te manejás en inglés porque la población que sólo habla árabe, la local, es de apenas un 30%. Llegué con una muy pequeña base de lo que había estudiado en los colegios a los que fui, el Lasalle de Florida, el Instituto de River, era una base muy precaria pero mejoré un poquito. Me cuesta, ¿eh? Pero lo puedo sobrellevar.

Su familia

“Yo estoy casado con Mariana Maciel, que era vecina mía en Olivos y yo era amigo de su hermano. Ella es profesora de zumba, muy reconocida acá en el Golfo. Y tenemos dos hijos, Facundo, de 12 y Gustavo, de 10. Mi hijo mayor nació cuando estábamos en Chile, estuvimos un año y medio, ahí pasamos a Colombia, estuvimos seis meses y a partir de los dos años de él ya nos vinimos para Arabia, donde nació el más chico, así que para ellos la primera lengua es el inglés, la segunda es español”.

Redes sociales

“No tengo. Tuve, hace unos cinco años, pero soy una persona que no le gustan las injusticias y confronto, entonces llegó un momento en que me molestaba que me dijeran todo el tiempo que el fútbol de acá era malo, que los arqueros y defensores también, otros diciendo que iban a venir a probarse al club como si fuese fácil y la verdad que denigraban toda mi carrera, el esfuerzo. Se creen que los árabes son cualquier cosa y eso me da mucha bronca. El fútbol de acá tal vez no es vistoso pero no es malo, además es mi trabajo. Soy una persona muy reservada y tranquila. No me interesa todo eso”.

La oferta irresistible, el destino menos pensado

“En ese momento, en la Argentina estaba empezando a ser difícil poder vivir. Con mi señora tuvimos siempre la idea de crecer. Después yo estaba a punto de firmar en el Tigre de Caruso Lombardi había hecho dos meses de pretemporada y sólo estaba esperando que me confirmaran lo que me iban a pagar y el día que iba a firmar a mi representante le llegó una oferta del Ettihad de Arabia Saudita, a través del grupo inversor que me había comprado en Cole, y era el mismo monto de plata, sólo que en dólares. Con mi señora elegimos irnos pensando en que sería la puerta que había que abrir para poder pensar en nuestro futuro, para hacer un colchón, volver y seguir viviendo en Argentina. La verdad que la decisión no fue difícil. Lo difícil vino después, que fue vivir en Arabia”.

Las puertas de salida

“Lo que me hizo tomar la decisión de irme de Argentina fue la inseguridad. Ya estaban los Kirchner gobernando que si bien no soy macrista ni nada, ni estoy en contra de eso, hay un montón de cosas que no nos estaban gustando, y sobre todo del panorama que veíamos que se venía y se nos abrió esa puerta que jamás nos imaginamos, que hoy coronamos con el pasaporte de la Selección emiratí”.

Llegar a Arabia

“Fue increíble. Primero llegué a Alemania porque el equipo, el Al Ettihad, estaba haciendo la pretemporada ahí. Tenía dos compañeros brasileños que me iban informando de algunas cosas pero cuando llegué a Arabia me pasaron dos cosas que recuerdo: primero pensé '¿qué hago acá?' y segundo, la sensación que tengo aún de ese momento es el tremendo calor que hacía. Yo dije '¿quién va a correr en la cancha por mí?'. Era muy loco estar ahí”.

La vida controlada

“En Arabia Saudita hubo que acostumbrarse a algunas cosas como por ejemplo a estar mirando la hora todo el tiempo porque llega el momento en el que ellos rezan y si vos estás en un centro comercial o en cualquier lugar público te cierran las persianas y te quedás adentro de donde estés por la media hora o los cuarenta minutos que dura el rezo, hasta que las vuelven a abrir. Los hombres van siempre vestidos con la candora, esa túnica blanca que tienen, y si sos extranjero nada de tatuajes a la vista, ninguno con musculosa o una bermuda por encima de las rodillas, y las mujeres todas tapadas, absolutamente todas tapadas, con excepción de los ojos, y el hombre no puede bajo ningún punto de vista mantener contacto con una mujer en la vía pública, ni siquiera hablarle, está prohibido. Sólo puede conversar con la que es su esposa pero a ella tampoco puede tocarla”.

Oro preciado, oro malo

“Esto que te cuento pasaba hace 10 años; ahora la mujer puede andar libre, puede manejar, hay cine, pueden ir a los clubes en Arabia pero hace 10 años mi mujer tenía que andar con túnica, incluso con el velo que se pone en la cabeza porque la cultura árabe dice que lo más preciado de la mujer es el cabello y luego el cuerpo. Mi mujer se tuvo que adaptar a eso y lo hizo pero si en algún momento ella se sacaba ese velo y pasaba la policía religiosa, porque allá está la policía tradicional y la religiosa, que va caminando por todos los lugares cuidando que todos cumplan con las normas, te paraban. Y otra de las cosas extrañas si se quiere es que el hombre no puede llevar oro porque para ellos el oro es impuro. La mujer sí puede usar porque como se indispone ellos creen que en ese proceso depura todo lo malo porque dicen que limpian la impureza con la menstruación”.