La Liga Chacarera de Fútbol definió su fecha de inicio de torneo

En la noche de este lunes, se llevó a cabo una nueva reunión de Consejo Directivo y delegados de clubes de la Liga Chacarera de Fútbol donde se terminó de definir una cuestión importante de cara al futuro cercano de las competencias.

El tema más importante a tratar en la reunión fue la fecha de inicio para el torneo de Primera A y B donde terminaron de definir que los torneos comenzarán el 18 de septiembre.

Sobre el formato de juego no se habló mucho donde sigue la postura del presidente de la Liga, Lucas Cisternas, que sea un torneo corto en las dos divisionales. En la próxima reunión se definirá este tema de forma de disputa y también cuestiones relacionadas al protocolo.

La próxima reunión será clave

Aún no se definió la forma de disputa de torneo y se habla de varios formatos que se barajarán como se habló de un torneo de todos contra todos, también se maneja que este torneo no tenga regalías y que no haya descensos si se define por un torneo corto.

Por otro lado, se puso sobre la mesa una vez más la resolución 003 que dice que los clubes que no estén de forma regular desciendan si están en la A y tengán sanción si están en la B.